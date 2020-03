Episodio 16

Hola;

Hoy haremos algo distinto tú y yo: hoy utilizaremos tres recursos psicológicos individuales y grupales para que puedas sobrellevar esta segunda semana de aislamiento social de la manera menos difícil posible.

Vamos a empezar con la conciencia plena de tu alrededor, de todo aquello que puedes ver, escuchar, oler, gustar y tocar en este momento. A medida que lees estas líneas, intenta concentrarte, plenamente en lo que tienes próximo a ti. ¿Quizá haya algo que todos los días ves, pero que no realmente atiendes? Quizá ese viejo sofá en el que varias generaciones de tu familia se han sentado. Quizá, si no fuese por aquel viejo sofá, las fotos y los recuerdos que tienes no serían los mismos, pues era él quien albergaba a tu familia. ¿Has probado sentir gratitud por ello?

¿Y qué hay de la serenidad en momentos de dificultad? ¿Será que realmente es tan difícil llegar a ella? ¿Será que estamos confiando nuestra serenidad a factores externos (y fuera de nuestro control) que no sabemos cuándo cambiarán? ¿Y qué hay de aquello que sí puedes controlar y que puede darte serenidad? Por ejemplo, cierra los ojos ahora y solo respira un poco, trata de que tu sistema nervioso se pueda calmar -presta atención sólo a tu respiración- y sólo después de eso regresa a esta columna.

¿Lo conseguiste?

Si no pudiste hacerlo, probablemente es porque tienes muchos pensamientos difíciles de los cuales no te puedes apartar; vamos, entonces, a probar algo más: la solidaridad. ¿Quizá puedas pensar en aquellas personas que no tienen las mismas capacidades físicas que tú y por ello necesitan más ayuda en este aislamiento social? ¿Quiénes no pueden ver o escuchar, quienes tienen discapacidades físicas o están viviendo alguna enfermedad? ¿Habrá alguien así cercano a ti a quien quizá podrías ayudar?

Encontrarle un sentido al sufrimiento, como ya escribí en una columna anterior, puede ser una muy poderosa manera de sobrellevar lo que sucede, ¿y qué mejor que siendo solidario/a con aquellas personas que quizá ni siquiera podrán leer esta columna?

Son momentos duros, pero recuerda que estamos todos y todas en esto.

Si necesitas ayuda, puedes visitar:

sentido.pe