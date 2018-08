¿Es tu primera en el gym? Evita lesiones con estos consejos

Cuando finalmente decidimos empezar una rutina de ejercicios tenemos todas las ganas de ser disciplinados y lograr nuestros objetivos y mejorar nuestra calidad de vida.

Sin embargo, a veces no medimos nuestro entusiasmo y puede que nos hagamos daño porque recién estamos comenzando la actividad física. La líder regional de Smart Fit Perú, Andrezza Bueno, nos da los siguientes consejos para evitar lesiones en el gimnasio.

Estiramientos. El estiramiento preentrenamiento es importante antes de empezar a ejercitarte. Estirar bien los músculos por periodos cortos de tiempo mejorará la flexibilidad y rango articular en tus ejercicios.

Calentamiento. Antes de empezar una rutina de ejercicios, el calentamiento te prepara física y mentalmente. Te permite un mayor flujo de sangre y oxígeno a los músculos junto a una mayor concentración y planificación de tu entrenamiento.

Cargas. Independientemente de los objetivos personales que tengas conoce los límites de tu cuerpo y cuándo detenerte. Si no has hecho ejercicio en algún tiempo, retoma lentamente, utiliza pesos que puedas manejar y no descuides tu descanso.

Equipo de gimnasio. Las máquinas y accesorios de gimnasio han sido diseñadas para facilitar la correcta ejecución del ejercicio y asegurar el bienestar de quien las usa. Sin embargo, si eres primerizo, siempre llama a un instructor para que verifique que estas utilizando correctamente la máquina.

Descanso. Toma días de descanso en tu programa de entrenamiento semanal para ayudar a tu cuerpo a recuperarse del ejercicio.