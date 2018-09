La mujer de hoy busca lucir siempre moderna y con estilo y la oficina no tiene por qué ser la excepción. No te limites a las opciones de outfits para el trabajo a la clásica blusa blanca o al sastre de color neutro. Mira estos consejos para llenar de actitud todos los looks de la semana.

La tendencia actual es apostar por estampados, colores y prendas originales que destaquen la personalidad de cada mujer.

1. Las blusas asimétricas serán una gran alternativa al momento de elegir un outfit para la oficina, ya que mantienen la elegancia y formalidad que exigen muchas empresas, pero con un toque diferente.

2. ¡Que el horario de trabajo no opaque tu lado más femenino! Hay que intentar aprovechar todas las propuestas que la temporada ofrece, los vestidos serán la mejor estrategia para lograrlo durante la primavera.

3. Opta por los estampados en diferentes tamaños para acentuar tu figura y darle un toque original a tus días hábiles.

4. Busca prendas que vayan de la mano con lo que se deseas proyectar en el ámbito profesional. Los blazers con toques originales como bordados o aplicaciones te ayudarán a lograrlo.

5. En cuanto a los accesorios, un pañuelo con textura como seda o gaza en un color llamativo, logrará añadir estilo y personalidad a ese outfit básico.

6. Las carteras negras y marrones de colores enteros son básicas en tu armario y se han mantenido como clásicos a través de los años, sin embargo, los bolsos originales son lo de hoy, apuesta por aquellos con acabados, texturas o detalles fuera de línea para darle a tus días en la oficina un toque de diversión.