Como cada año, el portal de contenido pornográfico, Pornhub , dio a conocer las estadísticas de sus usuarios para conocer los perfiles de estos y sus búsquedas más frecuentes que realizaron a nivel mundial.

Para este 2018, en general, el sitio web para adultos reveló que, lo que más se buscó dentro de su plataforma fue la actriz pornográfica Stormy Daniels, quien este año repercutió su caso de un supuesto amorío con el mandatario estadounidense Donald Trump.

Como segundo puesto, la búsqueda más constante fue el popular videojuego de battle royale 'Fornite'. El podio se completa con el tercer puesto que está ocupado por '4K', es decir, contenido en este formato de resolución.

Pornhub

En cuanto a la categoría de series, películas y dibujos animados, hay una búsqueda que sobresalió dentro de todas las demás: 'Harley Queen', la villana y novia del 'Joker' de la película 'Suicide Squad' de DC Comics.

Como segundo lugar dentro de los personajes de ficción más solicitados, se ubica 'Elasticgirl', la mamá de la familia de 'Los Increíbles', película de Disney que este año estrenó su segunda parte tras varios años.

Pornhub

En lo que respecta a las búsquedas más constantes en función a los países, PornHub encontró que, en el continente americano, la búsqueda que lidera es 'Lesbian', es decir, pornografía lésbica. Sin embargo, en naciones como Perú, Bolivia y Chile, lo que más se busca es 'Hentai'.

En continentes como África, 'Ebony' es la categoría porno que más entradas a arrojado en PornHub. En tanto, en el país asiático de Asia, 'Milf' (Mom I would like to fuck, por sus siglas en inglés) es la búsqueda más constante en la India.