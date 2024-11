¿Por qué han disminuido los nacimientos de personas con síndrome de Down?

El síndrome de Down, una condición genética causada por una copia extra del cromosoma 21, afecta a alrededor de 1 de cada 700 nacimientos en el mundo.

Esta condición conlleva desafíos de salud y desarrollo, pero con los avances en la medicina y la educación, las personas con síndrome de Down hoy en día pueden llevar vidas plenas y activas.

Sin embargo, una tendencia ha llamado la atención de la comunidad científica: en algunos países, el número de nacimientos de personas con síndrome de Down está disminuyendo significativamente.

¿Por qué nacen cada vez menos niños con síndrome de Down?

Esta reducción está ligada a factores médicos, sociales y culturales, como explica un estudio publicado en la revista International Journal of Environmental Research and Public Health por los sociólogos Agustín Huete y Mónica Otaola, de la Universidad de Salamanca.

Tras analizar múltiples bases de datos internacionales, los investigadores concluyeron que esta "transformación demográfica" en la población con síndrome de Down responde en gran medida a los avances en la detección prenatal y las decisiones informadas que los padres toman a partir de estos resultados.

La disponibilidad de pruebas prenatales ha revolucionado la detección del síndrome de Down. Pruebas como la amniocentesis y la translucencia nucal permiten identificar la condición en el primer trimestre del embarazo, dando a los futuros padres la opción de tomar decisiones informadas.

En países con acceso a una atención médica avanzada, muchas parejas optan por realizar estos exámenes, lo que ha influido en la tasa de nacimientos de personas con síndrome de Down.

No obstante, este fenómeno no es uniforme a nivel mundial. Los investigadores explican que los factores culturales, religiosos y morales juegan un papel clave en la toma de decisiones de las mujeres respecto a continuar o interrumpir un embarazo tras un diagnóstico positivo de síndrome de Down.

Así, en países con mayores recursos científicos y tecnológicos, donde la información sobre el diagnóstico prenatal es más accesible, la tasa de nacimientos de niños con síndrome de Down tiende a ser más baja en comparación con otras regiones.

