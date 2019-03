Papanicolaou: 9 datos que debes saber sobre esta prueba

En nuestro país el cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer peruana. Al año se registran 4, 043 nuevos casos y 1,836 mujeres fallecen a causa de esta enfermedad, según el último informe de Globocan, agencia Internacional para la Investigación del Cáncer.

Toda la evidencia científica actual muestra que el 99% de los casos de cáncer de cuello uterino son a causa del Virus de Papiloma Humano, el cual puede evitarse a través de la vacunación y la realización de chequeos preventivos.

La Liga Contra el Cáncer nos da a conocer 9 cosas que toda mujer debe saber sobre el Papanicolaou:

1. Papanicolaou: Es la prueba que más se usa para la detección de la enfermedad precancerosa de cuello uterino originado por el Virus del Papiloma Humano.



2. La toma de la muestra: Es un procedimiento rápido, sencillo y barato. Dura escasos minutos (menos de 3). El tiempo para que la muestra sea procesada, estudiada y se emita el resultado es de una semana luego de haberse realizado el examen.

3. Edad: El Papanicolaou se debe de realizar a los 3 años después de haber iniciado la etapa sexual o a partir de los 21 años, lo que suceda primero, en mujeres que hayan tenido o tenga relaciones sexuales.

4. Tiempo: Es recomendable hacerse el examen de manera anual para detectar algún cambio en el cuello del útero. En caso sus últimos resultados sean normales, su ginecólogo puede indicarle debe realizarse el Papanicolau cada 3 años.

5. Requisitos: Para que los resultados sean más exactos se debe tener en cuenta: No programar la cita durante el periodo menstrual, no usar tampones, espuma espermicida y otras cremas vaginales, humectantes, o lubricantes, y medicamentos vaginales 3 días antes de la prueba, no haberse colocado óvulos 1 semana antes y no tener relaciones sexuales 3 a 5 días antes de la prueba.



6. Indoloro: La prueba no es dolorosa, para que la mujer no sienta alguna incomodidad se recomienda ir primero a los servicios higiénicos para poder vaciar la vejiga antes de iniciar la prueba.

7. Recomendación: Mujeres y varones pueden aplicarse la vacuna contra el VPH desde los 9 años hasta los 45 años de edad. Niñas y niños de 9 a 14 años a través de dos dosis, mientras que mujeres y varones de 15 a 45 años, a través de 3 dosis.

La vacuna la encuentra en la Liga Contra el Cáncer, centros de vacunación y clínicas privadas.

8. Gestantes: Las mujeres gestantes pueden realizarse el Papanicolaou, antes de la semana 20, sin temor a que el feto se vea afectado.

9. Prevención: La Liga Contra el Cáncer, como parte de las actividades que están realizando por el Mes Mundial Contra el VPH, durante todo marzo hará despistajes para varones y mujeres desde 30 soles en sus 3 centros de detección ubicados en Pueblo Libre, Surquillo y Lima.