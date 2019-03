Conoce las tendencias en maquillaje para este Otoño 2019 

A pesar de que los días de sol aún son frecuentes, el otoño ya está aquí y con él llegan también las tendencias de maquillaje que cobrarán protagonismo durante esta temporada.

Los especialistas de la marca Mary Kay nos cuentan cuáles son los colores, técnicas y combinaciones que debemos probar durante esta estación.

1. Maquillaje luminoso: En estos meses, las bases luminosas serán infaltables. Este maquillaje se complementa con otros productos que generen puntos de luz en el rostro, como sombras en tonos bronce y labiales en colores vibrantes (púrpura, magenta o coral).



2. Clásico carmín. Los labios rojos se adueñan del otoño para llenarlo de sensualidad. Desde rojo pasión, hasta tonos más oscuros como los vamp, esta será una de las tendencias más fuertes de la temporada.



3. Piel de durazno. Durante esta temporada, el contorno será sutil, cálido y delicado, creando un efecto de piel de durazno. La clave está en utilizar las tonalidades correctas y difuminar muy bien, sin perder el efecto de profundidad.



4. Delineado en la línea de agua. La tendencia que causó furor en los 90 está de regreso. Ya sea en el clásico negro o en colores más osados como el verde o el azul, el delineado en la línea de agua del ojo se integra a los looks más trendy de la temporada.



5. Azul. Las tonalidades azules serán la revelación de este otoño. Desde delineados en tonos eléctricos para el día, hasta smokey eyes para looks nocturnos, este será el must de la temporada. La clave para llevar esta tendencia es no tener miedo a arriesgar.