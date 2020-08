Tan importante como un buen texto es una buena portada. Así como los autores y editores se preocupan por un texto pulido y sin erratas, también deberían preocuparse por una portada llamativa, que seduzca al lector, al comprador. En el mundo anglosajón esto es tradición.

En este lado del mundo, poco a poco esto se va haciendo una buena costumbre, sobre todo de la mano de los editores independientes. En Perú21 convocamos a tres libreros y un crítico para que hagan su 'selección 2014' de lo mejor llegado a librerías. Anota.

JAVIER AGREDA. Crítico literario.Para esta lista me he limitado solo a libros publicados en el Perú y que correspondan a la literatura, el ensayo y la crónica. Es el campo de la producción bibliográfica que mejor conozco y en el que estoy más o menos "al día". Se trata de carátulas que han sido hechas con creatividad, con pretensiones artísticas y no, como en la mayoría de los casos, solo por cumplir.

Por eso he considerado en primer lugar a Al norte de los ríos del futuro, el poemario de Jerónimo Pimentel que fue publicado por Álbum del Universo Bakterial, que dirige Arturo Higa.

Una editorial que tiene una larga trayectoria haciendo excelentes y originales ediciones de las obras de los más importantes poetas de nuestro medio. En esta carátula los elementos geométricos y el fondo de números y letras diminutos (como en los títulos de la película Matrix) nos ubican directamente en el mundo de la ciencia ficción de los poemas de Pimentel. Luego destaco Dime, monstruo, de Carlos Herrera y José Tola, sin duda un hermoso libro.

MALENA SANSEVIERO. Gerenta Librería Sur.No todos los buenos libros tienen una buena portada. Sin embargo, cada vez más las portadas son mejores. Esto se nota, sobre todo, en las editoriales independientes y, más aún, en los libros infantiles. Un ejemplo: Isa Watanabe, quien está haciendo cosas maravillosas. Uno de sus libros, el que hizo con Micaela Chirif, acaba de ser premiado en México por el Fondo de Cultura Económica.

Una buena portada es aquella que logra plasmar la personalidad del autor en el diseño y, en este sentido, quienes más arriesgan son los escritores jóvenes y las editoriales independientes.

Una buena portada es esencial para vender un libro, pues la carátula es lo primero que nos llama. Quizás, cuando uno va por algo específico eso no suceda, pero, cuando uno entra a curiosear a una librería, la portada es fundamental.

A pesar de que no seleccioné ninguno de sus libros, una editorial que me gusta es Random House, precisamente porque cuida mucho sus portadas. En el Perú, la PUCP, Ifea y el IEP cada vez hacen mejores portadas, y ya se nota que las editoriales locales se están preocupando por ellas.

JULIO CÉSAR ZAVALA. Librerías Íbero.Las portadas son una manera de explicarnos, ilustrativamente, lo que luego leeremos o encontraremos en las páginas del libro. Las grandes portadas quedan, pegan. ¡Quién no recuerda la primera carátula de Cien años de soledad! Debe haber un correlato entre contenido y portada.

No creo que las editoriales independientes sean las más arriesgadas. Yo situaría el tema en el centro. Random House, Planeta y otras grandes editoriales tienen a excelentes ilustradores trabajando para ellos.

Ahora, sí es verdad que las editoriales independientes trabajan más en lo que hoy llamamos libro-objeto, y esta tendencia la vemos no solo en el Perú sino en muchas partes del mundo. Sí es verdad que el surgimiento de las editoriales independientes refrescó mucho nuestro mundo libresco.

Si nos fijamos en el ámbito hispanoamericano, las editoriales independientes son las que están arriesgando más: las grandes editoriales casi siempre siguen un patrón. Lo que sí he notado es que ilustradores hispanoamericanos están empezando a trabajar para otros mercados.

CAROLA SANSEVIERO. El Virrey (Lima)Me gusta mucho el trabajo de las editoriales independientes, son las que más se atreven, las que más se arriesgan. Para los libreros es fundamental que los autores y editores elijan una buena portada. Nuestras editoriales, incluso las independientes, son poco arriesgadas.

La portada influye mucho en la decisión de compra. De qué sirve tener un superlibro si la portada es mala. Vivimos una época donde lo gráfico tiene que ir con el contenido.

Aunque los "antiguos" nos inclinamos más hacia el contenido, para llegar a las "nuevas generaciones" hay que prestarle mucha atención a lo gráfico.

Por eso, mi recomendación a las editoriales locales es que hagan de sus portadas algo más llamativo, que les ponga más color. Como la ciudad, nuestras portadas son grises.

Parece algo obvio, pero en el Perú es más o menos reciente que artistas plásticos –o diseñadores– y autores trabajen de la mano. Las editoriales deberían buscar a los artistas, revisar su catálogo y encontrar aquella obra que se vincule con alguno de sus textos. Otra de mis recomendaciones es que, por favor, distribuyan mejor sus libros.

