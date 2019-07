¿Es necesario utilizar lociones después de afeitarnos? Entérate aquí

Una de las rutinas que tenemos los hombres es afeitarnos diariamente o de manera continua, pues muchos deseamos tener el rostro limpio y sin barba.



Utilizamos un producto especial para este procedimiento pero, en algunas ocasiones, nos olvidamos de colocarnos una loción que apacigüe el ardor generado por las cuchillas de las máquinas de afeitar.

“Hay que tener en cuenta que el afeitado genera una agresión a la piel por la fricción y laceración de las capas más superficiales de la piel. Se debe a que las cuchillas pasan por la piel cortando los pelos”, indica el dermatólogo Ennio Barrón.



Esto se debe a la dureza y resistencia de los vellos del rostro. Son como “cables de alambre de cobre muy difíciles de cortar”, asegura el médico de Sanna Clínica El Golf. Por ello, es recomendable utilizar un producto después de afeitarnos.



“Al finalizar, lávate la cara con agua fría y sécala con golpecitos. Frota un producto hidratante para después de afeitar para reponer la humedad y suavizar la piel”, agrega el especialista.



Por su parte, César Espinoza, representante en el Perú de American Crew, línea de productos para el cuidado masculino, detalla que las soluciones para después del afeitado también nos ayudarán a cuidar nuestra piel de un posible oscurecimiento.



“Es importantes usar un producto que hidrate la piel y además alivie dicha irritación (no necesariamente debemos tener brotes). También contribuirá a que ésta zona no cambie de color, no se oscurezca como sucede en algunos hombres producto del afeitado continuo”, indica el experto.



Los productos recomendados que podemos utilizar son los tónicos que refrescan la piel, alivian la irritación pero sobre todo, cierran los poros.



Y para tener un mejor acabado, Espinoza sugiere colocarnos un bálsamo que nos proteja de las agresiones del medio ambiente e hidratar nuestro rostro.