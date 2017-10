El mundo está lleno de maldad hacia las mujeres pero esto no las detiene. Así lo aseguran Daniela Cabrera y Fátima Sotomayor, creadoras de 'Misias pero viajeras', un proyecto que comprueba que no es necesario tener un gran presupuesto para salir de aventura y conocer nuevos destinos.



En entrevista con Perú21, estas dos jóvenes veinteañeras sostienen que los peligros que existen fuera de casa no deben ser impedimento para que las mujeres viajen solas por el Perú.



Meses atrás, dos mochileras argentinas que viajaban solas fueron asesinadas en Ecuador. En Perú, una empadronadora del Censo fue abusada sexualmente. Pese a estas tragedias que se registran día tras día, ¿ustedes se sienten seguras al salir de viaje?



-Nosotras viajamos muy seguras pero siempre, siempre con miedo. Más que superar el temor, a lo que nos hemos acostumbrado es a vivir alerta. Tomamos muchas precauciones antes de viajar, como no dar mas información debida a los taxistas, tener cuidado con nuestras cosas al momento de ir a un destino que no conocemos, identificar loso lugares más peligrosos de nuestros destinos para no acercarnos, tampoco caminar tarde las dos solas de noche... Hay que ser honestas, es más probable que nos pase algo a nosotras que a un chico.



Entonces, ¿Una 'viajera misia' está más expuesta al peligro que un 'viajero misio'?

​

-Nosotros lo tenemos súper claro: el mundo es mas peligroso para las chicas que para los chicos, y eso no solo en Perú, sino en cualquier parte del planeta. Las viajeras misias tienen que tener más cuidado. Cuando estamos solas tenemos que estar alerta porque hay lugares, por ejemplo donde venden alcohol, que están llenos de maldad. A veces, más que disfrutar, estamos todo el tiempo con un ojo en la diversión y con otro ojo buscando la malicia, pensando en lo que nos puede pasar y teniendo cuidado con todo los pasos que damos.

Pero siguen viajando. Los peligros no son una razón para dejar de salir a conocer el mundo.



-No hay que permitir que el miedo no te deje viajar, el miedo no te puede detener, pero tampoco puedes pecar de confiada. Tenemos que estar alerta y cuidarnos entre nosotras. La respuesta ante tanto feminicidio, tantos crímenes, tanta maldad contra la mujer, no puede ser quedarnos encerradas. Esa es la respuesta errónea. La respuesta correcta es que las mujeres demostremos que podemos hacerle frente a los peligros demostrando que estos peligros no nos van a detener y hacer lo que queramos. Esa gente mala quiere evitar que las mujeres nos salgamos del clásico estereotipo que existe sobre nosotras.



¿Qué consejos les darían a las mujeres jóvenes que quieren salir de aventura? Y qué recomendaciones a los padres, que muchas veces temen por la seguridad de sus hijas.



-Siempre recomendamos a nuestras seguidoras, que salgan de viaje y para eso las mujeres tenemos que desarrollar instintos y tener ojos hasta en la espalda. No debería ser así pero lamentablemente es necesario para seguir viajando y no tener que quedarnos encerradas solo para estar seguras. Es necesario e importante que aprendamos a defendernos, protegernos y prevenir.



También es importante la madurez. Nosotras hemos viajado desde los 22, ya algo 'maduritas' y con eso hemos comprobado que se requiere cierta madurez para lidiar con el exceso de peligro que hay para las chicas viajeras. Por otro lado, es normal que los papás tengan miedo porque el mundo es peligroso, pero yo agradezco a nuestros padres, nunca se opusieron y desde nuestro primer viaje nos brindaron consejos para que nos cuidemos.



¿Qué satisfacciones tienen ahora que el proyecto 'Misias Pero Viajeras' continúa creciendo?

-Estamos muy felices que sin querer queriendo motivemos a personas, sobre todo a chicas, a que logren viajar. Todos dicen que quieren hacerlo pero de desearlo a empezar hacerlo es un gran paso. Nos alegra mucho que los planes de viajes no solo queden en planes sino que pase a ser grandes recuerdos.