La vicepresidenta Mercedes Aráoz exhortó al público a realizarse chequeos preventivos como parte del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama que se celebrará este viernes 19 de octubre.

"El tema es doloroso, no estamos haciendo lo que se puede hacer, que es prevenir. A veces es difícil, te puede tocar de pronto, puede llevarse la vida de alguien. Tengo una amiga muy cercana que ha fallecido recién, muy joven además, no tenía ni 40 años, con un niño chiquito. Le puede tocar a cualquiera", sostuvo en la revista Somos e hizo una sesión de fotos para apoyar la concientización en torno a esta enfermedad.

La representante de la clase política nacional, que también hizo una sesión de fotos para apoyar la concientización en torno a esta grave enfermedad, pidió a las mujeres no tener tabúes sobre sus chequeos.

"Hay que perder el miedo y conversar con las madres. En las escuelas hay que promover el tema. Que las niñas sepan que el chequeo ginecológico no es ningún pecado y que aquí no hay tabúes", declaró.

La vicepresidenta también contó que su madre sufrió de cáncer.

"Mi mamá también murió de cáncer, no de mama, pero si de un cáncer ginecológico. Otra vez, es el descuido, no hacerse el examen a tiempo. La muerte se puede evitar y por lo menos que el mal no nos haga tanto daño", manifestó.

* También se unieron a la concientización contra el cáncer de mama figuras como Fernanda Kano, Denisse Fajardo, Roberto Martínez y Rosa Vílchez.

