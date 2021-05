Los mates calientes para enfrentar el frío en otoño e invierno son recomendables y mucho más si uno tiene una infección bacteriana o viral, como el Covid-19, señala a la agencia Andina el doctor en Farmacia y Bioquímica Mario, Carhuapoma Yance. En esta etapa, se aconseja consumir gran cantidad de líquido, agrega el experto.

Por eso, los caldos o los mates van bien en esta temporada. Sin embargo, en la variedad está el gusto. Mario Carhuapoma brinda una serie de alternativas para no aburrirse al consumir solo una.

Entre las hierbas naturales aromáticas que nos recomienda el experto de la Universidad San Marcos están: la muña, la menta, el eucalipto, la manzanilla, el cedrón y el toronjil. “En el Perú tenemos muchas plantas aromáticas y medicinales, que están al alcance de la mano y a precio muy bajo”, añadió.

La muña: La muña ofrece grandes beneficios a quienes la consumen. Tiene poder broncodilatador y expectorante. Esta hierba es conocida por sus propiedades en la atención de males intestinales, halitosis, acidez e indigestión.

La muña puede ser eficaz también ante casos de ‘Helicobacter pylor” resistente, una bacteria que se contrae por consumir agua sin hervir, nos dice Carhuapoma, ganador del Premio Nacional ANR 2010, a la mejor tesis doctoral en ciencias médicas.

En casos leves de gastritis, dijo, puede ser un gran remedio si se le toma en infusión durante 15 días, sin necesidad de medicamentos. Combate además los cólicos y gases luego de ingerir los alimentos.

El cedrón: Es una planta indicada para el tratamiento de enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Su aceite esencial tiene propiedades antimicrobianas.

Manzanilla y toronjil: La capacidad desinflamatoria de la manzanilla es indiscutible, la que se complementa con los beneficios del toronjil, que alivia los síntomas del resfriado, gripe, catarro, mejora la calidad de sueño, sin olvidar sus propiedades calmantes.

El ajenjo: Conocida como hierba santa, posee propiedades antimaláricas, es expectorante, desintoxicante y antiparasitario.

Eucalipto: Según Mario Carhuapoma “además de mentol, alfa beta-pineno”, posee más de 100 componentes con propiedades anti-inflamatorias y anti-microbiales.

El eucalipto puede consumirse también en mate y no solo para realizar vaporizaciones. Solo se necesita tres a cuatro hojitas. Se tiene que hervir el agua, servir en una taza e inmediatamente colocar las hojitas. Se les deja reposar por unos minutos. No es necesario hervirlas. Puedes tomar esté preparado con azúcar o miel de abeja pura.

¿Por qué tomar bebidas en pandemia?

El experto de la Universidad San Marcos señaló que si bien el virus del Covid-19 no es organismo vivo, es inerte, molecular, hasta el momento no hay nada científicamente probado que lo erradique. “Pero es importante tener presente que el virus no es el que mata a las personas, lo hacen los síntomas de la infección, las consecuencias fisiopatológicas, las complicaciones que se generan en el cuerpo: formación de trombos, exudados. Eso es lo que te mata”, dijo.

Explicó que los exudados son los líquidos que se filtran desde los vasos sanguíneos hacia los tejidos cercanos. Están compuesto de células, proteínas y materiales sólidos. Puede supurar a partir de incisiones, zonas de infección o inflamación.

Una forma de limpiar “estas sustancias o gran cantidad de exudados” es a través de una broncodilatación o vasodilatación. Y esto se logra “tomando bebidas calientes, de preferencia con hierbas aromáticas con gran cantidad de aceites esenciales, que son los que generan la acción farmacológica”, manifestó.

El té fuera de la lista

Carhuapoma Yance advierte que el té no está en la lista de mates porque puede inhibir la absorción de los alimentos altamente protéicos como las carnes, pescado, entre otros. “El té tiene entre sus componentes al tanino, que hace precipitar las proteínas y no permite su absorción. Si a un niño le estás dando un alimento alto en proteínas para su crecimiento y luego le das té, impedirás que esos nutrientes sean aprovechados por el cuerpo”, explicó.

En cambio, las otras hierbas aromáticas, sí son muy recomendadas para lograr una mayor hidratación, expectoración y limpieza de las vías respiratorias.

