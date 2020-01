Por Pierina Grados, médico veterinaria.

En tiempo de verano muchos de nosotros realizamos cambios en nuestra rutina diaria. Algunos se van a vivir al sur por unos meses o van el fin de semana a la playa. Los que vivimos con los pequeños de 4 patas también modificamos algunas cosas para ellos.

Mucho creemos que en verano la mascota también tiene calor y que debería cortarse el pelo lo más pegadito, creencia que es TOTALMENTE FALSA. Casi todas las mascotas tienen dos tipos de pelo a más, una es la capa interior que los protege del frío en invierno y actúa como aislante del calor en verano y la otra es la capa externa que ayuda a que la piel esté bien ventilada en verano y adicional a ello ayuda a prevenir problemas de piel. Al nosotros dejar sin pelito todo el cuerpo de los pequeños los exponemos directamente al sol y podrían sufrir quemaduras graves. Además, muchos tienen problemas a la piel.

Existen propietarios que también creen que las mascotas disfrutan en verano al igual que nosotros en ir a la playa o a la piscina en horarios picos, es decir, sacan a las mascota al parque, a la playa, a correr, a la piscina y otros lugares. Y sin sombra. En horarios de 10 a.m a 3 p.m. es un ERROR que podría causarle la muerte. Las mascotas tienen manera de liberar el calor mediante el jadeo pero llega un punto que no logran termorregularla y es donde se inicia los famosos llamados GOLES DE CALOR, los cuales pueden llevar a la MUERTE.

Existen razas más propensas a los golpes de calor por la anatomía de su cara que son los braquicéfalos como los Boston Terrier, los Bulldog Inglés, Pug, Buldog Francés, Boxer, entre otros.

Se recomienda no sacarlos a pasear en horarios donde el sol está en todo su resplandor que es de 10 a.m a 3 p.m. Si los dejamos en casa no debe faltar agua sobre sus platos y si necesitamos realizar comprar nunca dejemos a las mascotas dentro del auto, NUNCA.