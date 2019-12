Por Pierina Grados, de Pet Center

Las celebraciones de fin de año como Navidad y Año Nuevo siempre trae consigo muchos fuegos artificiales lo que se refleja en mucho ruido intenso Los más afectados son nuestros engreídos de cuatro patas.

Se dice que nosotros nacemos con la capacidad para escuchar sonidos de hasta 20.000 hertzios y los perros tienen un alcance auditivo que va de 10.000 a 50.000 hertzios, y pueden escuchar hasta una distancia superior a cuatro veces a la que escuchamos nosotros.

Es por ello que en esta época del año los médico veterinarios tenemos una alta casuística de emergencias post medianoche en el día de la celebración ocasionada por los juegos pirotécnicos.

Existen muchas mascotas que no expresan síntomas o señales alguna de fastidio pero eso no significa que de alguna manera no estén siendo afectados. Recordemos que nosotros como propietarios debemos mantener la calma ya que le vamos a transmitir el miedo e inseguridad a nuestras mascotas ya sea por el tono de voz, manteniéndolo cargado o la expresión facial.

Se recomienda tenerlos lejos de las mamparas de vidrios, de objetos punzocortantes, de muebles que puedan golpearlos, y tratar de mantener el volumen elevado de la TV o equipo de música.

Existen medicamentos que son tranquilizantes que ayudar en algunos casos , pero es MUY IMPORTANTE que sea indicado por su médico veterinario de cabecera ya que son como dice el nombre TRANQUILIZANTES y una mala administración podría causarle un daño o sobredosis a su mascota.

También existen fajitas caseras que se colocan de formas cruzadas 40 minutos antes de la hora de celebración y ayuda a que la mascota tenga mayor conciencia de su cuerpo, lo cual le brinda seguridad.

Los pequeños demuestran los efectos de la pirotecnia corriendo despavoridos, escondiéndose o llorando, a veces se descompensan, y sufren de paros cardiacos o temblores, saltan de lado a lado desorientados y corren el riesgo de golpearse con objetos de alrededor.

Se sugiere que se tomen precauciones días antes para una celebración agradable.