De esos momentos que dejan al humano impactado: el gato de la casa relajado, dando vueltas, ronroneando, alrededor de un objeto que tiene algo especial. ¿Qué? Nos referimos a la hierba gatera o catnip, una maravillosa opción para mantener relajado a tu gato o prepararlo para una ocasión especial como la visita al veterinario, algo que quizás no le gusta.

La hierba gatera o gatuna (Nepeta cataria), también conocida como catnip, se encuentra en la mayoría de pet shops, una planta parecida a la menta, que se vende en semillas en algunos pet shops desde 10 soles. Hay diversas presentaciones de esta planta: las encuentras en polvo o en pequeños juguetes como pelotas y rascadores.

Todos mis gatos (tengo seis) aman el catnip, pero en alguna ocasión me he dado cuenta de que la fascinación no es igual. Cada michi reacciona diferente. Hay incluso los que no sienten nada. Pero, ¿cuál es la mejor manera de usarla? Le preguntamos a Pierina Grados, veterinaria de Vet Partners, y columnista de Perú21.

“Existe un porcentaje pequeño de quizás el 30% que no tiene reacción hacia el catnip. Se considera que no reaccionan a esta hierba por una cuestión de herencia. A la mayoría les encanta. No es nocivo y sus efectos terminan en aproximadamente 30 minutos, y van desapareciendo poco a poco”, dice la doctora, quien sugiere usarlo en momentos de estrés como la visita al veterinario, de tal manera que “tengamos un paciente contento y podamos hacer mejor la revisión”.

Otro escenario recomendable es cuando salimos con ellos. Pierina sugiere colocar la hierba en la mantita que colocamos normalmente en la caja transportadora (canil). También es perfecta si queremos regalarles un momento de relax.

Si bien para los dueños puede ser un grato espectáculo ver a nuestro gato en pleno disfrute, no hay que excedernos. “Si colocamos mucho podríamos hacerlos estornudar o causar una pequeña rinitis transitoria”, advierte la doctora. Así que nada de excesos.

No es nocivo y sus efectos terminan en aproximadamente 30 minutos.





Un estudio publicado por la revista Science señala que la sustancia química que desprende llamada ‘nepetalactona’ activa sus sistemas opioides. Por eso, frecuentemente se ve cómo se acercan y la huelen, frotan su cuerpo con ella, muerden sus hojas, y se divierten.