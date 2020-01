¿Tienes mascotas? Aquí tienes algunas recomendaciones para evitar el golpe de calor

El golpe de calor es el término que se le da al sobrecalentamiento corporal que sufre una mascota de cualquier especie. Esta situación es fácilmente confundida con una enfermedad y puede conllevar a la muerte de la mascota si no se atiende a tiempo y de forma adecuada.

El golpe de calor es una reacción que pueden sufrir todas las especies animales, de todos los géneros y razas. Sin embargo existen razas que son más sensibles a los cambios de calor como es el caso de los perros y gatos braquiocefálicos (con cráneo corto), como el bulldog francés, el bulldog inglés o el pug.

Esta reacción aparece cuando sobre exigimos a nuestras mascotas a actividades que generan calor corporal, en un lugar no tan ventilado o con un calor excesivo como es la época de verano y no se tiene la debida hidratación, señala Silvia Panta, profesora de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y directora de la Clínica Veterinaria de la misma universidad.

¿CÓMO IDENTIFICAR UN GOLPE DE CALOR?

Lo más importante es saber identificar un golpe de calor cuando se presenta, ya que suele ser confundido con una enfermedad o simplemente ignorado. La doctora Panta resalta cinco signos para identificar si la mascota está sufriendo un golpe de calor

- Empieza a jadear más de lo normal, la lengua en algunos casos se pone cianótica (se torna azulada), ya que no hay una correcta ventilación.

- Presenta vómitos con liquido espumoso (esto podría causar una falsa deglución).

- Hay desmayos o inmovilización de la mascota.

- Se evidencia una tos constante (no puede respirar bien).

- Si la temperatura de la mascota pasa los 40 grados centígrados puede provocar una ruptura de algún órgano funcional, y se corta la respiración, provocando asfixia.

¿CÓMO EVITAR UN GOLPE DE CALOR?

Contrario a lo que muchos dueños de mascotas piensan, los ejercicios excesivos y en horarios inadecuados son las principales razones por las que se da un golpe de calor, principalmente en el verano. Aquí algunas recomendaciones para evitar este problema potencialmente mortal para tu mascota:

- En épocas de verano, no realizar paseos cuando el sol este muy fuerte (entre 11 a.m. y 4 p.m.) ya que podría quemarse las almohadillas plantares y darle un golpe de calor que cause la muerte.

- Al realizar los paseos o ejercicios, llevar siempre líquido para tenerlos hidratados. Los paseos no deben realizarse después de las comidas porque pueden causar vómitos.

- Evitar llevar a los perros a paseos muy extensos en carro ya que ellos no se ventilan como las personas. El aire acondicionado no los calma y el estrés, en conjunto, los sofocará más, provocando que se agite y caliente el cuerpo más de lo normal.

- No llevarlos a la playa.

- En caso de presentarse los primeros signos de agitación excesiva o desmayo, llevarlos al veterinario de inmediato o bañarlos con agua fría, así les bajará la temperatura corporal, que casi siempre es más de 40 grados centígrados (temperatura corporal normal es de 38.5 a 39.5).