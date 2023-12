Tener una mascota trae varias bendiciones a una casa, pero también bastantes responsabilidades. Los animales tienden a cargar consigo gastos como comida, vacunas, entras otras cosas; por lo que es necesario que cualquier que decida tener una mascota tenga a su casa preparada. Por ende, varios expertos recomiendan no regalar mascotas por Navidad.

Es una tradición que llevan haciendo familias a lo largo de los años, que regalan un gatito o un perrito al niño ilusionado, pero al pasar el tiempo, la familia se da cuenta de que no pueden mantener a la criatura con todas sus demandas. Según Ana María Quintas, miembro de la Asociación de Ayuda Defensa y Rescate Animal (ADAYRA), en países como España, es una de las mayores causas de abandono de mascotas.

“No se trata de una decisión meditada, sino para salir del paso porque el niño quiere,” explica Quintas. “Suele ser el primer animal de la familia y se abandona en Semana Santa o en verano, cuando ya ha crecido y hay que asumir las responsabilidades e inconvenientes de su cuidado.” En sus palabras, una persona interesada en adoptar una mascota lo habría obtenido en cualquier fecha del año, pero aquellos que toman decisiones poco pensadas los regalan en Navidad.





Y añadió más acerca de ello: “La gente compra por impulso y no sabe lo que necesita el animal. No se plantean que están regalando un ser vivo que necesita una dedicación, como cuidados sanitarios o tiempo”. Hay muchas razones por las que una persona no esté disponible para cuidar de una mascota; desde familias con poca experiencias hasta una persona que ha perdido su anterior perro y está en proceso de luto.

La Navidad invita al consumismo y a las compras compulsivas, pero debe tenerse bastante cuidado si se compra una mascota con poca prudencia. La calidad de vida del animal puede empobrecer si sus necesidades no son tratados.





Helena Bat, psicóloga especialista en etología y bienestar animal, comenta que las redes sociales influyen en la compra impulsiva de animales: “Estos foros virtuales tienen mucho impacto en lo que se decide comprar, pero las redes no nos muestran la realidad, sino una visión idílica, es decir, la parte bonita que, en algunos casos, es pura fantasía,” aclara. “Además, no ofrecen ninguna información respecto a las necesidades de los animales”.

Bat sugiere que la mejor época para tener una mascota es en un tiempo estable de nuestras vidas, donde tengamos una rutina fija que el animal pueda seguir para adaptarse. Aparte de ello, nuestros recursos económicos deberían ser los suficientes para poder dotar de las necesidades básicas a nuestra mascotita.

Ante todo, una persona debe investigar para obtener una mascota en buenas capacidades. Saber desparasitarlos, obtenerlo con dos meses de nacido, y conseguirlos de entidades oficiales en lugar de empresas individuales ayudará a que podamos encontrar un animalito en condiciones óptimas.





