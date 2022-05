Muchas veces el corte del pelo de un perro se justifica basado en nuestras propias experiencias. Siendo nuestro mejor amigo, pensamos que tendrá nuestras mismas necesidades: “el humano se corta el pelo, el perro también” Pero esto no siempre es necesario.

Generalmente, no es necesario cortar el pelo de un perro. El pelo cumple funciones dependiendo de cada raza, tomando en cuenta los factores geológicos, por ejemplo el clima frío o cálido donde habite.

El lobo, ancestro de todos los perros, nunca necesitó de ir a la peluquería. Cuando se domesticó el perro, hubo añadido aspectos que posiblemente no aportaban mucho al can, pero beneficiaban enormemente al ser humano.

Generalmente, un corte de pelo es innecesario si:

El perro recibe suficiente nutrición que le beneficie para el pelo.

Es cepillado adecuadamente.

Es bañado con productos pensados para su pelo.

No afecta al bienestar del perro el tener pelo más largo de lo usual. (Foto: ThinkStock)

¿Y si le cortamos el pelo?

Si es cortado por un profesional, no habrá efectos negativos ya que el experto sabrá corta lo innecesario para que no incumba las actividades diarias de los perritos. Para los humanos, más que nada sería un beneficio estético, ya que apreciaríamos a nuestros amigos con otros estilos. Pero ante todo, lo que debemos estar seguros es que el pelo largo no perjudica para nada al perro.

Los problemas, en cambio, pueden surgir si el dueño mismo decide ir a por las tijeras. Si es así...Cuidado.

Unos malos cortes de pelo pueden llevar a:

Excesivo corte (rapado) que deja sin protección a la piel (quemaduras solares, parásitos…)

Lesiones en la piel: quemaduras por la maquina peladora, heridas… Por uso inapropiado del material.

Irritaciones de diversa intensidad por rascado, eczemas por lamido, todo ello ante la incomodidad del animal por un corte inadecuado y mal realizado.

Generalmente, los expertos recomiendan cortar el pelo solo en dos ocasiones específicas:

Por cuestiones estéticas.

Para el alivio de nudos y otros desastres capilares provocados por un ausente cuidado del pelaje del animal, siendo el corte de pelo la única vía para resolver el problema generado.

¡No me gusta!

El animal reaccionará de la manera apropiada cuando lo llevemos a la peluquería. Si está acostumbrado, si es tratado por profesionales, todos esos factores influenciarán su conducta. Si no es bien tratado, puede padecer de una gran ansiedad y llegar a rechazar cualquier otro intento de acicalarlo.

Si nos burlamos de él, podrán aún llegar a sentir vergüenza sin saber exactamente por qué.

Y si el corte realizado ha sido excesivo, si la maquina estaba muy caliente durante el corte, si se han producido irritaciones o heridas… ¿no es lógico que no quieran saber nada del mundo?

En todo caso, deja que Firulais ande con las mechas al aire un poco más, no le hará daño.