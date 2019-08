¡Una nueva oportunidad! Integrante de 'Lima 2019' rescata a perro callejero y se lo lleva a su país

¡Conmovedor! Una integrante del equipo canadiense de equitación, identificada con el nombre de 'Caroline', salvó de morir a un perrito callejero, a quien posteriormente adoptaría y pondría el nombre de 'Milko', en honor a la mascota oficial de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Los hechos se dieron el domingo pasado, cerca a la Escuela de Equitación del Ejército del Perú, en la Molina. Caroline había salido a buscar un café, cuando vio que un pequeño can, desorientado, sucio, enfermo y hambriento, cruzaba la pista sin ser visto por los conductores

“¡Casi lo atropellan! Lo llamé y felizmente se frenó y se me acercó al toque. Pregunté a dos policías que estaban cerca si conocían al dueño de este perrito y me dijeron que era callejero. Entonces pregunté si sabían de algún albergue y estaban por llamar a alguien cuando unas personas me advirtieron que, probablemente lo dormirían. Ahí pensé ‘de ninguna manera’, pero la barrera del idioma estaba dificultando la comunicación y en ese momento apareció Guadalupe”, contó Caroline a WUF.

Para suerte de Caroline, quien no habla español, una voluntaria local de Lima 2019 le facilitó la comunicación con la policía (a quien acudió Caroline) y con una veterinaria. Conmovida por la situación, la canadiense decidió llevarse a 'Milko' con ella a Canadá, y decidió iniciar rápidamente los documentos para subir a un avión y viajar al encuentro de su nuevo familia. A raíz de lo ocurrido, el dulce can se ha convertido en la mascota de Lima 2019.

'Milko', junto a Caroline, Guadalupe (voluntaria local de Lima 2019) y un trabajadore de la primera veterinaria en la que fue atendido el can. (Foto: cortesía para El Comercio) 'Milko', junto a Caroline, Guadalupe (voluntaria local de Lima 2019) y un trabajadore de la primera veterinaria en la que fue atendido el can. (Foto: cortesía para El Comercio) cortesia

Caroline, quien viven Monrteal, es una canadiense comprometida con la adopción responsable y el rescato animal. En su país, la joven tiene un rancho en el que vive con su novio, su perro y su gato (ambos adoptados) y sus seis caballos.

“¿Por qué hago esto? ¿Por qué rescatar a un perro callejero pulgoso y encima en el Perú? Porque todo ser merece una vida digna y merece ser rescatado cuando está en problemas. He ayudado animales desde que era pequeña. Mi mamá me dice ‘No puedes salvar a todos los animales’, yo le respondo que sí puedo salvar a los que cruzan mi camino, incluso si sucede en Perú”, agrega Caroline.