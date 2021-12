Sin duda, tener mascotas en casa hace la vida mas feliz, pero adoptarlas, conlleva una gran responsabilidad. Debemos tener en cuenta muchos factores para poder brindarles la calidad de vida que merecen.

Según la veterinaria Pierina Grados, los perritos o los gatitos son animales que hacen bastante compañía, los podemos educar de acuerdo al ambiente donde se encuentren y depende la información que le proporcionen sus dueños.

Una edad adecuada para adoptar una mascota sería cuando el pequeño o pequeña de la casa tiene ocho (en adelante), ya que en muchos de los casos los niños menores pueden agarrarlos como peluches o juguetes haciéndolos sentir incómodos e incluso generando una mala reacción.

Conoce la edad adecuada de los niños para poder tener mascotas.(Foto: Getty Images)

Sin embargo, cuando un niño de ocho años a más adopta una mascota, lo ayuda a generar responsabilidades, a tener horarios de paseo, a sacarlos para hacer sus necesidades, tener en cuenta sus controles de salud, entre otras cosas.

“La edad adecuada es de ocho en adelante ya que los ayuda a crear responsabilidades, antes no porque no van a poder sacarlo, no van a entender las necesidades que tienen las mascotas”, señala Grados.

“Otra cosa en contra es que se paran en dos patas y arañan. Los gatos por ejemplo, expresan su cariño mediante masajes con las patitas y podrían lastimar al niño sin querer, por lo que lo ideal sería adoptarlos cuando nuestro hijo es ya un adolescente”, agrega.

Los gatos son de buena compañía, pero no hay mucha interacción, ya que juegan cuando ellos quieren a diferencia de los perros que uno los puede buscar para que empiecen a jugar.

Recomendaciones para calmar a tu mascota de los fuegos artificiales esta Navidad:

Para la experta, la mejor manera de calmarlas es darle seguridad, y mantenerse al lado de ellos en todo momento.

“Así usemos productos para calmarlos o el método Tellington Ttouch, si la mascota se encuentra sola, igual va a sentir temor, es importante tenerla a nuestro lado para que se sienta segura”, puntualiza la veterinaria.

Recuerda que cuando permaneces a su lado, ayudas a tu mascota a que su angustia ante la pirotecnia disminuya.

