Los que tenemos una mascota buscamos siempre lo mejor para ella, esto implica que también nos preguntemos cómo hacer que disfruten más de su dieta diaria. Es importante no tomar en cuenta todo lo que leemos en Internet, ya que podríamos caer en equivocaciones: como concluir que nuestro compañero puede ser vegetariano o vegano como un humano.

Rocío Tataje, médica veterinaria y especialista en nutrición para perros y gatos, descarta esta opción: “Los perros son carnívoros facultativos: tienen la capacidad de sacarle algo de provecho a otros tipos de alimentos que no sean cárnicos como: frutas o verduras (que aportan fibra). Eso no significa que los vegetales puedan ser su única alimentación. En el caso de los gatos, que son carnívoros estrictos, ellos no aprovechan para nada los vegetales”, explica.

Es importante que exista proteína y carne en la dieta diaria de estas mascotas. Muchas personas piensan que los perros pueden llegar a ser vegetarianos o veganos porque se mantienen ‘bien’ en un tiempo prolongado, pero eso no es saludable para ellos. Son carnívoros por lo que esto va en contra de su fisiología y de su biología. “Ni el gato ni el perro podrían sobrevivir sin consumir proteína cárnica diaria”, aclara Tataje.

¿Qué frutas no pueden comer? Los perros pueden comer todas las frutas menos las uvas. Son tóxicas también para gatos. Tienen un componente tóxico que a futuro puede causar daño renal o intoxicación. Pueden consumir todas las frutas. Lo que no pueden consumir es la semilla o pepa. Sin embargo, no son indispensables en su dieta.

Para obtener proteínas, vitaminas y aminoácidos y todo lo que su organismo requiere necesitan comer alimentos de origen animal, sobre todo las partes cárnicas.

