Halloween: Consejos que debes tener en cuenta si vas a disfrazar a tu mascota

A puertas de Halloween, muchas personas buscan que sus mascotas formen parte de estas celebraciones, y deciden disfrazarlos de sus personajes favoritos para compartir junto a ellos un momento especial, tomarles las fotos divertidas o participar en algunos concursos de disfraces que suelen organizarse para esta fecha.

Leslie Jiménez, médico veterinaria, señala que, si bien hoy en día vestir a las mascotas para Halloween u otros eventos temáticos se ha convertido en una práctica común, no se puede obligar a las mascotas a usar el disfraz si no se sienten cómodas. “Es recomendable probarles el disfraz y dejarlos unos minutos con ella para ver si está a su medida, se sienten cómodos o si podrán adaptarse a ella”, indica la especialista.

Por ello, resalta la importancia de velar por la comodidad de las mascotitas al disfrazarlas, y brinda algunos consejos que se deben tener en cuenta:

Elige un disfraz que no limite sus movimientos: Antes de escoger un disfraz para tu mascota es importante asegurarse que no limite sus movimientos; es decir, que le permita caminar y saltar sin ningún inconveniente; además que no le obstaculice la visión o el hocico, asegurándonos así, la comodidad de nuestro engreído.

Cuida la piel de tu mascota: Los disfraces están elaborados de materiales que pueden causar irritación, enrojecimiento, picazón o algunas molestias. Por ello, antes de comprarlo, es importante saber si nuestra mascota es alérgica a algún material, para evitar que se generen reacciones alérgicas que dañen la piel de las mascotas. De preferencia evitar materiales sintéticos y optar por una tela hipoalergénica como el algodón.

Considera el tiempo que tu mascota usará el disfraz: A pesar de que tu mascota esté acostumbrado a usar ropa, se recomienda no tenerlo todo un día con el disfraz, ya que las mascotas se sienten más libres y cómodas sin ella.

Evita el sobrecalentamiento: Dependiendo del diseño y material del disfraz, este puede aumentar la temperatura corporal de la mascota pudiendo generar un golpe de calor, mas aun si es una mascota de pelaje denso y este bajo estrés.

No usar maquillaje en las mascotas: Es de vital importancia no usar aerosoles, pintura, esmaltes o artículos similares en nuestras mascotas, porque pueden afectar severamente su salud, como irritación en sus ojos, vías respiratorias y piel.