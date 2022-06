Si eres dueño de un gato, seguro has visto un caso similar. Ves a tu gato paseando en tu estantería, y de repente, tu jarrón o cuadro favorito acabó hecho trozos en el suelo. Pero debes saber que, ante todo, los gatos no hacen esto por malicia

Las razones por las que un gato romperá cosas serán variadas, pero la mayoría tienen en común un origen: la falta de actividad. Muchos gatos lanzan cosas al suelo porque no son ágiles (más aún si sufren de sobrepeso), y chocan con objetos a menudo al caminar. Otros lo hacen por falta de actividad, y no encuentran manera de entretenerse dentro de la casa. Si además de sentirse aburridos sienten que el dueño no les presta demasiada atención, ello los incentivará aún más a cometer travesuras.

Los gatos tienden a ser animales ágiles, y como buenos cazadores que son, les gusta inspeccionar su “zona de caza”. Así, les gusta pasear por todos los rincones de la casa para llegar a “conocer” a fondo sus territorios. Les gusta romper o lanzar cosas porque sus instintos de cazadores siguen vigentes en ellos, y les gusta sentir tener el control del espacio donde habitan.

También puede ser un caso de relativa miopía, pues muchos gatos tienen una excelente vista desde la distancia, pero tienden a ver muy pobremente cuando tienen los objetos delante de ellos. Por eso es que muchos gatos tantean sus bebederos de agua antes de tomarla.

¿Qué hacer para evitar que rompa cosas?

Ante todo, sé paciente. Los gatos no comprenden conceptos como el bien y el mal, y castigarlos mediante regaños o sprays de agua solo les causará angustia. Lo preferible para que un gato abandone este mal hábito es adaptarle nuevas costumbres:

Jugar con él. Formar pelotitas con papel de plata y enseñarle a recoger la pelota, como a los perros; es una manera de jugar que fomenta la actividad de un gato.

Formar pelotitas con papel de plata y enseñarle a recoger la pelota, como a los perros; es una manera de jugar que fomenta la actividad de un gato. Esconder comida alrededor de la casa. Eso activará su lado cazador y lo motivará a alejarse de los objetos.

Eso activará su lado cazador y lo motivará a alejarse de los objetos. Pretender que vas a la cocina. Los gatos asocian la cocina con comida, así que te seguirán si vas por ese camino.

Los gatos asocian la cocina con comida, así que te seguirán si vas por ese camino. Estimular comederos interactivos. Si juegan más en su comedero perderán el interés de los objetos de la sala.

Gato. (Foto:Pixabay)

VIDEO RECOMENDADO

PEDRO CASTILLO cumple los deseos de VLADIMIR CERRÓN Desde Cusco PEDRO CASTILLO buscará en las próximas elecciones regionales REFERÉNDUM para CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN. Conversamos con el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez. Analizamos la propuesta del presidente con el constitucionalista Carlos Hakansson. Conversamos con la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello.