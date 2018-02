¡Encontremos a Luca! El pequeño gato de tres patitas que necesita regresar a casa [FOTOS]

Luca es un sobreviviente al abandono. Nathali Luna encontró al pequeño gatito rubio cuando solo tenía dos meses y muy pocas probabilidades de sobrevivir.

"Lo levanté para verlo mejor y me di cuenta que su patita trasera solo le colgaba de la piel, el olor era de toda la sangre e infección", cuenta la joven en conversación con Perú21.

La situación de Luca era grave, pero no le importó. Lo recogió, lo alzó hacia su pecho para darle calor y se dirigió a la veterinaria más cercana en búsqueda de ayuda.



"Lo llevé y me dijeron que esa herida había estado así de infectada aproximadamente una semana mínimo. Me dijeron que lo más probable era un ataque de perro, ya que no tenía tampoco la orejita. Me preguntaron si quería dormirlo, les dije que no y que lo operaran ese mismo día", cuenta.

La esperanza es lo último que se pierde

Hasta hace unos días, crecía feliz al lado de su salvadora, pero un descuido lo alejó del calor de su casa y nuevamente lo llevó a las calles.

Hoy Nathali Luna busca ayuda desesperada. Luca se perdió el día sábado 17 en la noche en la cuadra seis de la Avenida Paseo de la Castellana a la altura del Parque Nueva Castilla en Surco.



Para cualquier información sobre su paradero puede llamar al 996589995. Se dará recompensa.