Día de la Mascota: ¿Cómo cuidar a tu perro y gato cuando ya son mayores?

Una mascota necesita cuidados especiales siempre, pero cuando llega a una edad avanzada tenemos que tomar medidas adicionales para darle calidad de vida.

El primer control debe darse apenas la mascota nace o es adoptada, al cumplir un año de edad llega su segundo control, y a partir de los 3 o 4 años se debe hacer seguido. “Para esto deben saber que el primer año de los gatos para ellos es como si pasará 15 años; los dos años equivalen 25 para ellos; mientras que el tercer año equivale a 29, y de ahí va sumando 4 años más”, señala Pierina Grados, de la cadena de clínicas veterinarias Pet Center.

El primer año del perro es como los 15 años de uno. Luego un perro de 2 años es similar a 24 años aproximadamente. Para los 3 años, se le añade 5 años más. Recién a los 5 años, es cuando la edad dependerá del tamaño, las razas pequeñas envejecen 4 años por cada uno que pasa; las medianas 6 años y las razas grandes 7 u 8 años, dice la doctora.



En el caso de los gatos, a partir de los 10 años de nacidos son considerados longevos; mientras que en los perros, esto depende del tamaño.



Las razas pequeñas de perros son las que más larga vida tienen. Por ejemplo, chihuahua o yorkshire terrier

¿QUÉ HACER?

Teniendo estas consideraciones, la veterinaria detalla estos importantes puntos a tener en cuenta:



1. La calidad de la comida es muy importante, porque de acuerdo a la edad hay que regular la cantidad de proteínas y calorías que ingiere. No es lo mismo el alimento que se le debe dar a un cachorro que a uno de mayor edad.

2. Tanto caninos como felinos deben tener control de antipulgas cada mes, y dependiendo la cantidad de animales en casa, se debe llevar un control mayor, sobre todo en verano, pues la carga de parásitos se eleva por su rápida reproducción.



3. La desparasitación interna debe ser cada tres meses de manera preventiva y durante toda su vida. Aplica en perros y gatos.

4. Cuando una persona tiene perros o gatos de diferentes edades es importante que separen la comida y les enseñen a no comer del plato del otro. Vigilancia absoluta.



5. En el caso de los gatos, cada uno debe tener su arenero, pues eso hace que los engreídos tengan su propio espacio y no deban estar limitándose de hacer sus necesidades, ya que esto conlleva a infecciones urinarias u otros.

6. Profilaxis. Tanto para perros y gatos es recomendable la profilaxis cada seis meses, pero en animales viejitos, se debe tener un control máximo, pues llegan a tener pérdidas dentales, siendo los gatos más propensos a la gingivitis que los perros.

7. Cuando hay mascotas que están muy limitadas a recibir tratamientos o inyectables se opta por las terapias alternativas, esto es poco invasivo y genera menos estrés al animal.



8. Las vacunas deben ser anuales en gatos; mientras que en perros cada seis meses. Esto durante toda su vida.



COMIDA IDEAL PARA SU EDAD



Hay diversas marcas de comida ideal para mascotas que ya tienen edad avanzada. Hill's, por ejemplo, tiene alimento para perros y gatos en la "edad de jubilación" muy específico en base a dolencias, exceso de peso o problemas renales.

Hill's recomienda no abandonar el juego: "A medida que se hacen mayores, los gatos empiezan a caminar más despacio, a saltar con más cuidado y a jugar menos. Aunque estos comportamientos son habituales en los gatos mayores, no dejan de ser preocupantes para sus propietarios. Una manera de garantizar que tu gato no pierda la vitalidad es animarle a hacer ejercicio para mantener su mente y su cuerpo activos y ágiles. Ese gatito que acogiste en tu hogar hace algunos años se ha hecho mayor, y te corresponde a ti velar por su salud física y mental".



GATO PELUDO La desparasitación interna debe ser cada tres meses de manera preventiva y durante toda su vida.

ACUPUNTURA PARA MASCOTAS Y OTROS DETALLES

La cadena de clínicas veterinarias Pet Center ha integrado a su red de servicios la acupuntura con enfoque bioenergético para animales. La médico veterinario Skarly Álvarez, con formación en el área y avalada por el Centro de Enseñanza de la Medicina Tradicional China y la Federación Europea de Medicina Tradicional China, comenta que la "acupuntura” es un término occidental que significa punzar con algo que tenga punta y es una rama de la Medicina Tradicional China.



"Los gatos muchas veces pueden estar con todos los males encima y no avisan ni presentan síntomas hasta que se agravan, en cambio, los perros dan una alerta más rápida de una enfermedad que está iniciando, siendo más fácil detectar su mal", explica la doctora. Así, para mascotas de edad avanzada, la acupuntura puede ser una alternativa para problemas crónicos o situaciones de estrés.



Para engreír más a la mascota, se ofrece “Pet Health Control”, previa revisión médica. Es tipo spa para su relajación y una adecuada presentación. El objetivo es dar una buena calidad de vida hasta el final, comentan Jorge y César Cáceres, lo emprendedores que llevan adelante desde 2001 la cadena con 12 sedes a nivel nacional.

Rubble es el "gato vivo más viejo del mundo"y en junio celebró sus 30 años. Cremme Puff es el gato más longevo que se conoce y vivió hasta el 2005 alcanzando la edad de 38 años y 3 días.

La doctora Pierina cuenta que una de sus pacientes más longevas es una gata de 22 años. Si bien hay muchos factores que determinan la vida de una mascota, los buenos cuidados aumentan las posibilidades. Por eso, en el Día de la Mascota, más que una foto de tu engreído o engreída sería bueno que te preguntes si le estás brindando la mejor atención, si tiene sus vacunas al día, o si no tiene conductas atípicas. Es la mejor forma de demostrar el amor verdadero a tu amigo con cola.

DATOS:



-El 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales en conmemoración de San Francisco de Asís

-En el año 1929, el 4 de octubre fue declarado Día Mundial de los Animales, por iniciativa de la Organización Mundial de Protección Animal en un congreso celebrado en Viena