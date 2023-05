Aunque a nuestros amigos peludos siempre podemos notarlos con alegría, también es común notar facetas en donde los encontremos más tristes o deprimidos. Según Fredy Manrique, veterinario, se puede notar la depresión en animales al mostrarse en distintos síntomas.

“Cuando la mascota no busca tener interacción con las personas, no come bien, no busca el juego, y son síntomas continuos, probablemente tiene depresión. A pesar de que lo lleven al médico veterinario, no le detectan ningún cuadro de base patológica, como un dolor crónico, una dermatitis o cualquier tipo de problema sanitario que pueda tener el animal”, explicó el veterinario para La Red Zoocial.

Vanessa Henao Acevedo, zootecnista añade que los animales pueden sentir emociones comúnmente ligados a la ansiedad y la depresión; como el miedo, la angustia, la ansiedad, tristeza, frustración y pesimismo. “Son procesos asociados a la producción o no de neurotransmisores u hormonas, es decir, que tienen un componente fisiológico”, detalló.

Incluso los dueños pueden llegar a notar cuando su mascota está desanimada, muestra poca energía, sin ganas de andar en compañía. En los gatos es un poco más complicado ver su sufrimiento, pues tienden a ocultar su dolor para evitar mostrarse débil frente a depredadores. Aún así, los síntomas comunes en los gatos se presentan de manera como agresividad y falta de apetito. Los perros reaccionan a su círculo social, mientras que los gatos a su territorio.

Aún así, los síntomas en común que presentan ambos animales son la soledad, la falta de apetito, cambios en la conducta propia de su especie (un gato dejaría de arañar objetos con sus uñas).

El origen de la depresión en ambos animales puede ser variado, ya que puede ocurrir debido al aburrimiento del encierro, una reacción al trauma y abuso, el duelo ante la pérdida de un ser querido, o enfermedadas y heridas sin tratar.

Gatos (Foto:Pixabay)

Tratamiento

Para tratar y mejorar el estado anímico de los animales, Manrique insiste en que dependiendo de la situación, habría que dar prioridad para que el animal tome medicina. “Hay casos en donde, si no se receta un medicamento, la vida de los animales puede peligrar. Por ejemplo, la anorexia en los gatos o el estrés postraumático en los perros, es necesario darles medicamento para que no mueran”.

El experto explica que se debe dar medicinas naturales para calmar al animal, como extractos de plantas o vitaminas. También sugiere que hay que dar mayor prioridad a mejorar el ambiente donde vive la mascota, para que sea más feliz. Regalándole juguetes, haciéndole escuchar música, o sacándolo a pasear son algunas de las actividades que se pueden hacer para mejorar el ánimo de la mascotita.