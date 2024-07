Creme Puff nació el 3 de agosto de 1964 y murió el 5 de agosto de 2005. Es la gata más longeva registrada en la historia. Vivió durante la llegada del hombre a la luna, la Guerra de Vietnam y la caída de la Unión Soviética. Siempre estuvo al lado de su dueño, Jake Perry, en el estado de Texas, en Estados Unidos.

38 años en un gato son el equivalente felino de 169 años humanos. El promedio de vida de nuestros mininos es de 12 a 15 años.

Fue nombrado “Gato del año” por la revista Cats & Kittens en 1999 y apareció, cómo no, en los famosos Récords Guinness.

Tammy L. Bicket y Dawn M. Brandon, los coautores de Hugs for Cat Lovers, afirman que la inusual longevidad de los gatos de Perry se debe a una particular dieta, que contendría huevos con tocino, espárragos y brócoli.

No es la única gata que ha hecho historia por su longevidad.

Flossie

Flossie nació el 29 de diciembre de 1995. Cuando era una gatita, vivía en una colonia de gatos salvajes cerca del Hospital St Helens, en Merseyside . Varios miembros del personal del hospital adoptaron a los gatitos de la colonia, incluida Flossie. Esta felina vivió con su primer dueño durante diez años hasta que falleció, y luego fue adoptada por su hermana. La gata vivió con el segundo dueño durante 14 años hasta su muerte.

Su hijo decidió entonces adoptar a Flossie, pero después de tres años tuvo que renunciar a la gata al no poder contribuir a su bienestar, por lo que fue acogida por Cats Protection , donde encontró el amor incondicional de Vicki Green, en Orpington.

“Sabía desde el principio que Flossie era una gata especial, pero no imaginé que compartiría mi hogar con una poseedora de un récord mundial. Es muy cariñosa, juguetona y dulce, especialmente cuando recuerdas lo vieja que es. Estoy inmensamente orgullosa de que Cats Protection me haya emparejado con una gata tan increíble”, dice.

Flossie (nacida el 29 de diciembre de 1995) es una gata doméstica británica reconocida por el Libro Guinness de los Récords como la gata viva más longeva (a fecha de junio de 2024).

“Cuando la adopté, pensé que solo le quedaban unos meses de vida, pero me sentí reconfortada por el hecho de que al menos los pasaría en un piso agradable y cálido, bien alimentada y con golosinas, además de en una cama cómoda. Para mi sorpresa, la tengo desde hace más de un año y sigue fuerte. Su cumpleaños es el 29 de diciembre, por lo que acaba de cumplir 28 años”, contó a The Guardian en enero de 2024.

“Fossie es una gatita de interior que siempre quiere atención. Es muy amigable y se sienta en el regazo de cualquiera enseguida. El balcón es su santuario, especialmente cuando hace sol. Aunque tenemos la misma edad, sigue siendo mi bebé. Es mi hija, mi mejor amiga, mi familia. Llego a casa y ella siempre está ahí”, relató.

Tener una gata mayor presenta desafíos: no solo es sorda, sino que también tiene visión parcial. A pesar de ello, Vicki Green comenta que es fácil cuidarla. “La mayor dificultad es aceptar el hecho de que pronto podría llegar el día en que muera. No lo quiero aceptar. La miro y pienso que no parece vieja en absoluto. Sin embargo, ¿quién sabe? Bien podría estar camino de convertirse en la gata más vieja de la historia . Aunque incluso si no rompe el récord actual de 38 años y tres días, al menos sabré que tuvo una gran casa de retiro”.

CORDUROY

“El secreto es haberle dejado vivir su vida de gato, es decir, cazar y recibir mucho amor”, dijo Ashley Reed, quien lo adoptó cuando ella tenía siete años.

Corduroy entró en el libro de los Récords Guinness sin hacer otra cosa que dormir, comer, disfrutar de la vida en su casa de Oregón (Estados Unidos) y por cumplir 26 años, cifra que lo convirtió en 2015 el gato más longevo del mundo.

Corduroy nació el 1 de agosto de 1989 y siendo aún un cachorro llegó a la vida de Ashley Reed Okura, su fiel propietaria que por entonces tenía 7 años.

“¡Es increíble compartir el mundo con él!”, aseguró la mujer en un comunicado. El gato recibió un ratón como festín para celebrar este cumpleaños tan especial.

Corduroy ya fue nombrado el gato más viejo del mundo, pero en 2014 fue superado por Tiffany Two, que vivió 27 años, 2 meses y 20 días. Tras la reciente muerte de este felino, Corduroy recuperó la corona mundial.

Corduroy murió a los 27 años. Su dueña lo recuerda siempre en su cuenta de Instagram.

RUBBLE

Rubble murió en la ciudad de Exeter, Inglaterra, a la edad de 31 años.

Rubble murió a los 31 años. El gato de raza Maine Coon se había convertido en el más viejo del mundo en mayo de 2019 al alcanzar los 31 años de edad. En 2020 llegó el momento de despedirse de esta vida.

Michele Heritage, su desconsolada dueña de 52 años, le rindió tributo en sus cuentas de redes sociales y contó que lo adoptó siendo cachorro el día que cumplió 20 años y desde entonces fueron inseparables.

“No tenía problemas específicos de salud, pero murió de viejo. Adelgazó mucho y un día cruzó la calle y no volvió”, dijo Michele.

Rubble superó la marca de gatos vivos más viejos que había alcanzado Scooter, un siamés de Texas, que fue nombrado en el Libro Guinness a la edad de 30 años antes de morir en 2016.

Cómo ayudar a tu gato a vivir más tiempo

Hay seis pasos sencillos que puedes seguir para ayudar a aumentar la esperanza de vida de tu gato, de acuerdo con la organización Cats Protections.

Esterilizar. Los gatos esterilizados tienden a vivir más tiempo. Una posible razón para esto es que los gatos esterilizados tienen menos probabilidades de alejarse de casa, lo que reduce la posibilidad de accidentes de tráfico. Otra posible razón es que no están cerca de otros gatos, lo que disminuye el riesgo de lesiones y la propagación de enfermedades a través de peleas o apareamientos.

Los gatos esterilizados tienden a vivir más tiempo. Una posible razón para esto es que los gatos esterilizados tienen menos probabilidades de alejarse de casa, lo que reduce la posibilidad de accidentes de tráfico. Otra posible razón es que no están cerca de otros gatos, lo que disminuye el riesgo de lesiones y la propagación de enfermedades a través de peleas o apareamientos. Realizar controles veterinarios periódicos. Llevar a tu gato al veterinario para un chequeo al menos una vez al año te ayudará a detectar cualquier problema de salud de forma temprana para que pueda recibir un tratamiento eficaz.

Llevar a tu gato al veterinario para un chequeo al menos una vez al año te ayudará a detectar cualquier problema de salud de forma temprana para que pueda recibir un tratamiento eficaz. Fomenta el ejercicio. que tu gato esté al día con todas sus vacunas.Esto aayudará a protegerlos de algunas enfermedades desagradables que podrían acortar su vida.

que tu gato esté al día con todas sus vacunas.Esto aayudará a protegerlos de algunas enfermedades desagradables que podrían acortar su vida. Fomentar el ejercicio. Tanto si tu gato sale al exterior como si no, intenta dedicar un poco de tiempo cada día a animarlo a jugar para que puedan hacer algo de ejercicio y mantenerse en forma.

Tanto si tu gato sale al exterior como si no, intenta dedicar un poco de tiempo cada día a animarlo a jugar para que puedan hacer algo de ejercicio y mantenerse en forma. Una dieta saludable. Asegúrate de que tu gato coma un alimento completo para gatos adecuado para su edad, ya que contendrá todos los nutrientes que necesita para tener una vida larga y saludable. Evita darle demasiadas golosinas para gatos, ya que pueden tener muchas calorías y hacer que engorden.

Asegúrate de que tu gato coma un alimento completo para gatos adecuado para su edad, ya que contendrá todos los nutrientes que necesita para tener una vida larga y saludable. Evita darle demasiadas golosinas para gatos, ya que pueden tener muchas calorías y hacer que engorden. Que estén dentro de casa por la noche. Los riesgos de que tu gato se vea involucrado en un accidente o se pelee con otro gato son mayores por la noche son altos, por lo que se recomienda mantenerlos dentro de casa cuando llega la noche.

¿Qué tipo de gato tiene la vida más larga?

Una investigación sobre gatos domésticos del Reino Unido publicada en el Journal of Feline Medicine and Surgery descubrió que:

Los gatos mestizos viven de media 1,27 años más que los gatos de raza pura.

Las gatas viven 1,33 años más que los gatos machos.

La esperanza de vida de un gato se reduce en 0,02 años por cada 100 gramos que supera su peso ideal adulto. Esto significa que el sobrepeso acorta la esperanza de vida de un gato.

Los gatos castrados viven un promedio de 1,07 años más que los gatos no castrados.

¿Cuanto duran los años de gato?

Al igual que los perros, las etapas de la vida de los gatos se pueden equiparar aproximadamente a los años humanos, lo que significa que podemos calcular la edad de un gato tanto en años felinos como en años humanos. Sin embargo, esto es complicado, ya que los gatos maduran mucho más en su primer año humano que durante el resto de sus vidas. Esto es muy parecido a los humanos, que envejecen cada vez más lentamente a medida que pasan los años. A continuación, encontrará edades en términos de años de gato equiparadas aproximadamente a años humanos.

1 mes = 1 año humano

3 meses = 4 años humanos

6 meses = 10 años humanos

12 meses = 15 años humanos

18 meses = 21 años humanos

2 años de gato = 24 años humanos

3 años de gato = 28 años humanos

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Cuidados en las mascotas geriátricas, esto es #TuVeterinariaResponde