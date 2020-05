A fines de abril, la jefa del Comando de Operaciones COVID-19, la doctora Pilar Mazzetti, dio a conocer el tratamiento en torno al coronavirus que se aprobó a través de una resolución del Ministerio de Salud (Minsa) que está dirigido para casos leves, moderados y graves. ¿Cómo se procede en cada caso?

Marco Antonio Montiel, médico infectólogo del hospital Edgardo Rebagliati, explicó a Perú21.TV que en los casos de pacientes que no tienen factores de riesgo, es decir, personas menores de 50 años, con fiebre y malestar, pero sin problemas respiratorios, “se maneja la fiebre con un antipirético, observación y cuarentena de 14 días correspondientes sin necesidad de hospitalización. El uso de antibióticos no está indicado porque se supone que esta es una enfermedad viral no bacteriana. Debemos tener cuidado con la automedicación de antibióticos porque puede generar problemas”.

Casos más graves

Sobre los pacientes con factores de riesgo, como los hipertensos, los diabéticos u obesos, el especialista explicó que, cuando los síntomas vienen con fiebre y malestar, se debe empezar un tratamiento.

“Hay personas que bajo esas condiciones pueden ser trasladados, para su observación, a la Villa Panamericana, que es específicamente para ese tipo de pacientes”, indicó.

Respecto a quienes tienen problemas respiratorios, Montiel precisó que requieren de hospitalización inmediata. “Deben quedarse en emergencia y comenzar el tratamiento de acuerdo al protocolo. De ahí viene el tercer gran grupo, que es el paciente crítico, que viene muy mal y que probablemente desde emergencia pase a Cuidados Intensivos porque requiere oxígeno, apoyo ventilatorio y otros tratamientos que se definen en hospital. Lo importante es establecer los casos leves para que puedan hacer su tratamiento en casa”, comentó.

Marco Antonio Montiel: ¿Sabes cuál es el tratamiento del COVID-19 en casa?