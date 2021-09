Pese a que la pandemia del nuevo coronavirus nos mantuvo confinadas, muchas mujeres seguimos con nuestra acostumbrada rutina de maquillaje. Sin bien la casa se convirtió en la oficina, al menos con delinearnos los ojos y aplicarnos un poco de lápiz labial ya estábamos listas para la reunión en línea.

Hoy hay menos restricciones, ya podemos salir un poco más, entonces muchas de nosotras buscamos una mirada de impacto que renueve nuestro maquillaje y no dé un look postpandemia. Sin embargo, no sabemos qué productos usar ni cómo hacerlo.

Al respecto, ésika, una de las marcas más importantes de belleza en la región, realizará un masterclass gratuito en el marco del relanzamiento de su línea ésikaPRO a cargo de la reconocida maquilladora profesional latina Andrea Navarrete, quien enseñará los productos infaltables para un maquillaje perfecto, los cuales, a través de la full pigmentación y máxima adherencia ayudarán a lograr un acabado profesional.

Previo al masterclass, Andrea Navarrete comparte cuatro tips para llevar una mirada de impacto y destacarla al máximo para potenciar así tu propia belleza:

Preparación. Más que una tendencia, es un paso que nadie puede olvidar, pues preparar la piel es fundamental en todo maquillaje. Por ello, antes de iniciar Andrea te recomienda utilizar una base como la Natural Matte para tener un acabado matificante y además FPS 20 contra los rayos del sol. En el caso de los párpados, la especialista sugiere optar por correctores que neutralicen las irregularidades de la piel, cubran imperfecciones y ojeras, iluminen los rasgos faciales y brinden un acabado natural. Por ello, la maquilladora te invita a probar los nuevos correctores Hidra Perfection, que además de tener una duración de hasta 16 horas, reducen la hinchazón de bolsas a los 30 minutos de aplicación. Elección de color e iluminación. El tono de los ojos es muy importante por lo que la especialista te recomienda armonizar las sombras eligiendo los colores de tendencia para que puedas combinarlos de acuerdo con la ocasión. Es importante que estas sean de buena calidad y muy buena fijación; para ello puedes optar por la nueva paleta EyePro en tono Chic Nude que se caracteriza por sus colores cálidos, alta pigmentación y, además, al igual que todos los productos de la marca, no es testeada en animales. Precisión. Un tercer paso importante es que ningún maquillaje está listo sin una máscara de pestañas que las haga destacar y que permita que se mantengan intactas durante todo el día, manteniendo siempre un acabado natural, bien definido y preciso. Para ello, Andrea te recomienda la renovada máscara Mega Full Size que, además de no generar grumos, triplica el crecimiento de tus pestañas en 15 días. Por otro lado, es importante un acabado perfecto con un correcto delineado, para ello la especialista te sugiere utilizar el delineador Eye PRO de fácil aplicación, el cual brinda 24 horas de duración, es a prueba de agua y viene en dos presentaciones de acuerdo a cada gusto: punta pincel y punta plumón. Hidratación. Finalmente, un look perfecto se complementa con la elección de un labial que no sólo resalte los labios, sino que además los hidrate. Entre las opciones, la especialista te aconseja probar los labiales Hidracolor con fórmula de aceite hialurónico para proteger tus labios de la resequedad durante todo el día.

Masterclass

Todos los conectados a este masterclass podrán adquirir al instante los productos que estarán utilizando la especialista durante el tutorial con ofertas especiales para los asistentes. Este encuentro se llevará a cabo el 10 de setiembre a las 6 y 30 de la tarde en la web www.esika.com o ingresando al link de la tienda virtual de las consultoras de la marca.

