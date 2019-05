Cinco errores que no debemos cometer al usar maquillaje

Al maquillarnos a veces cometemos errores que pasamos por alto o que ni siquiera percibimos. La make-up, Diana Henao, del programa ‘Aprende a maquillarte’ del canal ‘Más Chic’, compartió al portal Infobae cuáles son los errores más frecuentes y qué es lo que debemos hacer para remediarlos.

1. Cosméticos de mala calidad. Invierte en productos de calidad, recuerda que estos serán aplicados en tu piel. Según la experta, por más que uses cremas y les de todos los cuidados, si el maquillaje que llevas es malo, no solo dañará tu piel, si no que el paso anterior no servirá de nada.

2. El tono de la base. El objetivo de la base es unificar el tono natural de la piel y tapar las imperfecciones, como granos o pigmentación. El error más común es escoger una base que no tenga el color y textura, para hacerlo correctamente prueba la base en tu antebrazo o mandíbula.

3. El rubor mal aplicado. Hazlo en el hueso del pómulo para que te dé un aspecto de vitalidad y frescura. Evita la zona de las mejillas o utilizarlo como efecto de contorno. El tono de rubor que nunca falla es el rosa pálido.

4. Cejas recargadas. Las cejas son las encargadas de darle expresión a nuestro rostro, lo ideal es que luzcan lo más natural posible, pero si las recargamos demasiado conseguiremos el efecto contrario.

5. Maquillaje vencido. Si tu piel sufre alteraciones tipo alergias o irritaciones, puede que tu maquillaje haya caducado. Una vez que el maquillaje está abierto dura al menos un año. La máscara de pestañas es el producto que debe cambiarse con más frecuencia, por el constante contacto que las pestañas tienen con los microbios.