Llena de calma y tranquilidad tu casa pintándola con colores tierra

Es muy probable que al recibir tu gratificación estés pensando cambiarle el look a tu casa y cambiarle el color a las paredes, es una de las primeras opciones que puedas tener.



Tal vez tengas un color en mente, pero hay unas tonalidades que pasan desapercibidas: los colores tierra. Al ponerlos en interiores, hacen que nuestro ambiente se vea más cálido, realzan la decoración y amplían el espacio.



Así lo define la revista especialista en decoración El Mueble, quien asegura que combinar colores tierras como los cremas, hace que la habitación esté más iluminada gracias al efecto que generan.



Los colores tierra le dan un toque rústico a nuestra decoración. (Foto: Pinterest El Mueble)

“Los tonos tierra dan profundidad, alejando visualmente una pared de otra. Los interioristas los recomiendan para estancias pequeñas o estrechas”, indica la publicación.



Pero eso no es todo, porque estos colores (arena, cobre, oro, beige, café, ocre, etc.) se integran fácilmente con la decoración sobre todo con muebles grandes (sillones, mesas, aparadores, etc.) así como textiles (cortinas, alfombras, tapetes) y diversos adornos.



Y no solo en la sala, estos colores también son perfectos para el dormitorio donde lo llenará de calma y te motivará al sueño. Una de las principales funciones de los colores con los que pintamos nuestra habitación.