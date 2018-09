Llamado a transformar la gestión educativa

Profesor e investigador de la Universidad del Pacífico, doctor en Educación y magíster en Pensamiento Social y Político por la Universidad de Sussex (Reino Unido), César Guadalupe preside CADE Educación 2018-Transformemos el Sistema Educativo ¡Ya!, que se inicia hoy.

La inversión por estudiante de primaria ha subido de S/560 a S/3,011.

¿Este incremento ha mejorado la calidad?

Si tú miras los resultados en la prueba PISA, Perú es uno de los países que ha subido su desempeño sistemáticamente durante 15 años y no hay muchos países que hayan logrado eso. No quiero decir que el Perú está bien, pero ha habido mejoras. Por ejemplo, los niveles de conclusión de estudios. Tenemos casi 82% de personas que terminan la educación secundaria, uno de los valores más altos de América Latina. Antes la mitad de las personas terminaban la primaria con, al menos, un año de atraso escolar. Hoy hablamos solo de un 20%.

¿Qué ciudadanos y profesionales preparamos?

Tenemos un currículo de educación básica que es perfectible, que plantea los aprendizajes básicos que la escuela tiene que lograr para el futuro. Pero el sistema educativo peruano no es homogéneo. El 80% de los estudiantes de segundo año de secundaria considera que si un Gobierno autoritario trae seguridad a las personas y combate la delincuencia, se puede justificar un golpe de Estado. Esa fragilidad de las convicciones democráticas en los estudiantes se refleja en el país. Cuando hablamos de que la escuela debe construir ciudadanos que se respeten, al mismo tiempo vemos que eso no es lo que prima en espacios públicos.

¿Hay vinculación entre los niveles inicial, primaria, secundaria?

En el currículo, la educación inicial, primaria y secundaria está articulada. Pero en la práctica, y esto es uno de los temas fundamentales que vamos a tener en el CADE Educación, hay servicios que están desintegrados. Se gestiona la educación inicial separada de cómo se gestiona la primaria y secundaria, cuando son los mismos niños quienes pasan por esas áreas. Hay ciento y tantos mil servicios de educación básica. Cuántos de estos están integrados en instituciones, nadie lo sabe con certeza, es algo que hay que corregir. Cuando en el CADE de este año hablamos de nudos en la educación que no nos dejan avanzar, significaba que miremos las trabas en la gestión educativa para lograr instituciones integradas. Los problemas son porque los servicios están segmentados.

¿El ideal de la educación es fortalecer las habilidades de cada individuo para que él reconozca dónde puede ser feliz?

Si soy feliz mezclando algo de ciencia con deporte y otra cosa, está bien. Las personas pueden experimentar por diferentes lados. Cada uno debe explorar las mejores opciones para su proyecto de vida.

Se cree que el arte y la ciencia son dos cosas divorciadas por completo.

Es absurdo, el pensamiento científico tiende a ser creativo; el arte es uno de los espacios privilegiados de la creatividad. Entonces esas cosas convergen muchísimo. La música tiene un componente matemático muy fuerte en el ritmo. Entonces sí están vinculados.

¿Cuánto se invierte y cuánto se debería invertir para mejorar el sector?

El Perú gasta, más o menos, 3.7% del PBI en educación, que es más o menos lo mismo que gasta Japón. Mientras Japón tiene un producto inmenso, nosotros no; entonces, con 3.5, 3.7 hacemos poco. Entonces, no es una buena medida. Hoy gastamos en promedio US$1,200 por alumno por año; es poco, la mayor parte de los países de la región gastan más que eso y los países europeos mucho más, pero por ejemplo en Lima, escuelas parroquiales o privadas logran mejores cosas con un costo no mucho mayor a ese. Mirar el gasto como porcentaje de producto no ayuda; lo que hay que mirar es cuánto gastamos respecto a lo que nuestros estudiantes necesitan y eso se llama gasto por alumno y es diferenciado por circunstancia.