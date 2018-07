Con el fin de ayudar a la prevención, la Liga Contra el Cáncer , está realizando, desde el lunes 9 de julio, una campaña de gastroenterología para hombres y mujeres con el fin de detectar y prevenir el cáncer de estómago, esófago y colon .

La campaña se realiza en sus 3 sedes ubicadas en Pueblo Libre, Lima y Surquillo y para acceder a la consulta médica solo es necesaria una donación de S/40, la cual contribuirá a que la institución realice acciones de prevención en las zonas más vulnerables del país.

La campaña se realizará hasta martes 31 de julio, esta consiste en una entrevista médica y una exploración física que permitirá detectar signos de alarma de estos 3 tipos de cáncer con gran índice de mortalidad en el país.

Las personas interesadas podrán acercarse a los Centros de Prevención y Detección de la Liga ubicados en:

- Av. Brasil 2746, Pueblo Libre.

- Av. Nicolás de Piérola 727, Cercado de Lima.

- Av. Angamos 2514, Surquillo.

El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a.m. hasta las 5:30 p.m. y los sábados de 8 a.m. hasta las 11:30 a.m.

Es importante señalar que, en el Perú el cáncer de estómago es la primera causa de muerte por este mal en hombres y mujeres.

Según registros a nivel nacional, al año se presentan más de 4,800 nuevos casos y más del 85% de pacientes con esta enfermedad fallecen.