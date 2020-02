Tengo tantas dudas sobre el amor , el duelo y mi futuro sentimental que una conversa con Rosa María Cifuentes, postergada por razones que ni sé, al fin se hizo realidad. Llega al diario con una sonrisa, me observa, e intuye algunos de mis tormentos.

La coach dice que el amor es una decisión, y una mezcla de situaciones en la que está involucrada la admiración: “El amor es un esfuerzo, un embarcarte en decidir amar a una persona que admiras, pero lamentablemente hoy el amor está en crisis porque muy pocas personas no luchan para aprender a amar. Hay porcentajes muy mínimos de personas que cultivan la capacidad de amar. Para amar hay que aprender y hay que tener una serie de valores, una serie de actitudes que tienen que ver con el respeto, y la lealtad”.

Rosa María Cifuentes destaca que en estos tiempos que se habla de amigos con derecho, poliamor o relaciones abiertas, lo cierto es que no somos tan ‘liberales’ como lo pregonamos, pues a la larga vamos a consulta porque sentimos que sufrimos: “Hay una compulsión en varones y mujeres que tienen que salir a gustar, a conquistar, a llamar la atención por las redes sociales. Cada vez que salen es como una competencia psicológica. Ese proceso que los llena de adrenalina los tiene absortos en relaciones vacías y banales. Cuando pasan muchos años, sienten que no encontraron algo fuerte, se dan cuenta de que perdieron a personas valiosas que no van a aparecer más en sus vidas”.

El amor o eso que creemos que es amor hoy se muestra hasta el exceso en redes sociales, en estados de WhatsApp, en historias de Instagram y Facebook. Es como si la felicidad tuviera que exhibirse para que sea realidad, para que reciba la confirmación de su existencia y la aprobación de los conocidos y amigos.

Nuestras relaciones se han trasladado a las redes sociales, y estamos en la vitrina virtual, para que nos admiren o nos envidien.

LOS LIKES DEL AMOR

¿Las redes sociales han jodido el amor? Tenía esa pregunta en la cabeza, sobre todo luego de conocer y vivir tantas experiencias de relaciones que empezaron en Tinder, se recontra exhibieron en Facebook e Instagram y acabaron de la peor manera.

¿Qué dice la autora de ‘Lesiones de amor’, ‘Cómo aman ellos’, ‘Cómo aman ellas’, entre otros libros?

—Yo no diría que lo han jodido. Han puesto a prueba los valores y han diversificado la manera de amar en cuanto a las relaciones porque las redes sociales son una bendición para los tímidos o fóbicos. Porque obviamente por Internet, por charlas, o por Tinder hablan. Son poetas, dicen cosas bonitas que no dirían en la cara, además permiten tener un anonimato porque te creas fotos de un perfil falso, pero realmente es un juego para pasar el tiempo. Es como un videojuego en el que todo el tiempo la gente está gileando,y hay varones que conversan con seis damas a la vez, se levantan en la mañana para ver quién les escribió en Tinder, quién les hizo match. El cerebro les está diciendo: ¿Me querrá alguien? ¿Hoy pescaré algo? Es como pensar en los Pokemon, que nunca he jugado, pero es más o menos así, la gente anda en busca de su Pokemon y finalmente no está con nadie.

(Luego de exhibir dos de mis romances más absurdos en Instagram y Facebook he decidido que el próximo amor será casi secreto en el mundo online, al menos por buen tiempo. Lección aprendida.)

¿Se hace difícil encontrar a la persona ideal?

—Se hace difícil encontrar una persona que realmente tenga una estabilidad emocional, y una madurez emocional porque para ser maduro emocionalmente hay que ser culto emocionalmente, hay que aprender a respetar a las personas y realmente desear amar. Cuando tú amas a alguien quieres verlo bien, quieres verla bien, serías incapaz de hacerle daño adrede. Cuando alguien no sabe amar, pasa sobre ti, no le importa lo que tú sientes, te va a manipular, te va a usar y te va a juzgar.

DE LOS AMORES TÓXICOS

—El amor se convierte en tóxico desde el momento en que la persona con la que estás interactuando no es clara o no es claro. Cuando de pronto comienza por WhatsApp o cualquier red social a dejarte en visto por mucho rato, y tú tienes que estar mendigando amor. Por ejemplo, hoy día te llama, y mañana no. Te hace entender con el lenguaje corporal que no le interesas, pero nunca te dice nada o peor aún, pasea en tu cara con el novio o la novia. Y también es tóxica cuando tú estás pendiente de una persona que solo te trata mal, te eleva la voz, te grita pero tú dices “ella es buena” o “él es bueno”; y realmente quieres transformarlo y tú no tienes que estar con nadie para transformarlo o transformarla; eso es mendigar amor, es como una adicción.

DEPENDENCIA QUE DAÑA

La especialista destaca que las relaciones dependientes —tóxicas siempre— son aquellas en las cuales no soportas el olvido, el rechazo, el abandono ni el reemplazo.

Otro ejemplo de lo tóxico en las relaciones es cuando dejas a esa persona y él o ella no te deja en paz, te llama y te busca, pero no para estar contigo sino para tener control sexual: “Para que no te acuestes con nadie más y él o ella sienta que tiene poder sobre ti. Hay entonces un posicionamiento del ego, muy poderoso. Todo eso es absolutamente malvado y tóxico”.

¡CÓMO DIABLOS SE APRENDE A AMAR!

—Uno tiene que ser consciente de cuáles son sus miedos y sus debilidades. Hay gente que no quiere un compromiso de pareja, hay gente que tiene miedo a mostrar sus sentimientos. En el amor tú te embarcas, apuestas por una persona que admiras, tú la quieres ver bien, no te puedes vengar de lo que te hizo el padre o de lo que te hizo la madre. En la medida que uno tiene pérdidas o en la que te pierden, uno va eligiendo mejor. Pueden haber muchas propuestas pero uno a cierta edad dice ‘en esta situación yo no me embarcaría’ y es mejor esperar el momento y saber estar solo contigo mismo. Si sabes estar solo contigo mismo, vas a poder elegir mejor.

LA SALUD MENTAL Y EL AMOR

“Tú puedes luchar, pero si tu pareja (con el problema) no quiere apostar por estar mejor, te vuelves una suerte de salvador o salvadora y eso es hipotecar la vida”, señala la experta. Hay excepciones, como cuando luego de una relación feliz, uno de los dos tiene un problema, y quedarse a su lado es un acto de amor.

La depresión, remarca, te paraliza. Por ello, es necesario buscar ayuda, por amor a ti y a tu pareja.

“Cuando la gente tiene miedo a la soledad, no vive ese duelo y sale como un loquito o una loquita descarriada a tener una relación”.

EL DUELO

Hay un duelo saludable, en el que una de las partes reconoce que se ha liberado de una persona que no era para ella. Para un duelo bueno es ideal estar primero bien contigo mismo, es decir, solo o sola un tiempo. Así aprendes a descubrir tus talentos, tus gustos, y las cosas que dejaste de lado: “Cuando la gente tiene miedo a la soledad, no vive ese duelo y sale como un loquito o una loquita descarriada a tener una relación, se mete con una y con otra, no sabe a quién quiere y hace el ridículo”.

Es importante que en el duelo veas en qué te equivocaste y cuáles fueron tus aciertos: “El duelo se vive con aceptación, prudencia y con respeto a los demás”.

Nunca es tarde para aprender a amar, para llevar un duelo de verdad, y disfrutar de esa soledad que lejos de tristeza te puede abrir un nuevo camino. El amor bueno llega solo.

“La magia del amor”, el nuevo libro

Rosa María Cifuentes ha publicado ‘La Magia del Amor. Números y estrellas que hablan del amor’. Te lo lees de un tirón, y rápidamente sumas y restas tus fechas de nacimiento y de la persona que te interesa, para saber en qué van. También puedes conocer más de ese futuro amor por las letras de su nombre, o su signo zodiacal.

Si yo me enamoro de una persona Piscis y no soy compatible, ¿qué hago? ¿Puede salir adelante ese amor?

—Por lo menos vas a entender por qué no eres compatible. Yo les digo, bueno, lúchenla, pero de la semana se matan cinco días, eso te da una alerta de que no tienes paz, y tarde o temprano lo que no es, no es.

¿Podría vencer yo a los astros?

—Te digo la verdad, hay gente que se ha quedado con una pareja que no le conviene, pero es infeliz. Son las que van a consultorio y te dicen ‘bueno pero me paga en la casa’, ‘bueno el amor es compañía’....Es como tener un peluchito en la casa pero no es que lo vence. Es como que te quedaste con una mascota en tu casa pero sin amar y la idea es amar.

UNA GUÍA

Este es un libro místico. La astróloga en salud emocional explica que es una herramienta maravillosa para que puedas evaluar con numerología el significado del apellido de la persona que te interesa: “Poca gente sabe que no es lo mismo ser Aries, Tauro o Virgo porque todos nacieron en diferentes días. En el libro está el significado día por día de qué significa tu día de nacimiento, pero además se te precisa con quién eres compatible, y cómo armonizas tu ambiente. Es un regalo totalmente importante para toda la gente en el mes del amor, febrero”.

