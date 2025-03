La teoría del apego de parejas en redes sociales: ¿Herramienta de autoconocimiento o etiqueta limitante?

En un mundo donde las relaciones amorosas ya son lo suficientemente complejas, la tendencia de clasificar a las personas según su estilo de apego ha añadido una nueva capa de complicación.

Lo que comenzó como un concepto psicológico destinado a comprender mejor las dinámicas interpersonales, se ha convertido en un fenómeno viral en redes sociales, donde millones de personas buscan respuestas sobre su vida sentimental a través de etiquetas simplificadas.

La teoría del apego, popularizada con el libro Attached: Are you Anxious, Avoidant or Secure? de Amir Levine y Rachel Heller, ha resurgido con fuerza en los últimos años, especialmente durante la pandemia de Covid-19. Según The Independent, esta clasificación ha influido en la forma en que las personas abordan las relaciones, brindando una mayor conciencia emocional.

Esta teoría categoriza a las personas en cuatro estilos principales: seguro, ansioso, evitativo y desorganizado. Aquellos con un apego seguro tienden a sentirse cómodos con la intimidad y la independencia, mientras que los ansiosos buscan validación constante por miedo al rechazo.

Por su parte, los evitativos priorizan la independencia y suelen reprimir sus emociones, y quienes presentan un apego desorganizado oscilan entre el deseo y el temor a la intimidad, generando comportamientos impredecibles en sus relaciones.

Redes sociales y la distorsión del concepto

Aunque la teoría del apego puede ofrecer herramientas útiles para comprender mejor las relaciones, su adaptación en plataformas como TikTok ha generado preocupaciones. Sophie Personne, coach de citas, señaló en una entrevista para The New York Times, que el problema surge cuando estas etiquetas se aplican de manera rígida y sin contexto, llevando a diagnósticos erróneos basados en señales superficiales, como el estilo de mensajes de texto o la frecuencia de interacción en redes sociales.

El experto global en relaciones de Tinder, Paul Brunson, señala que si bien esta teoría ha aumentado la conciencia sobre las necesidades emocionales en las relaciones, también ha fomentado la idea de que cada persona encaja perfectamente en una de estas categorías. Esto puede llevar a que las personas justifiquen patrones de comportamiento tóxicos o renuncien a trabajar en su crecimiento personal al asumir que su estilo de apego es inmutable.

Imagen

Además, The Independent destaca cómo las redes sociales han contribuido a la propagación de estereotipos de género relacionados con los estilos de apego. Es común encontrar contenido que retrata a los hombres como evitativos y a las mujeres como ansiosas, reforzando ideas tradicionales sobre la dinámica de género en las relaciones heterosexuales.

En realidad, tanto hombres como mujeres pueden exhibir cualquiera de los estilos de apego, y reducirlos a estereotipos limita la comprensión de sus experiencias emocionales únicas.

Por ello, especialistas en relaciones recomiendan abordar la teoría del apego con una mentalidad flexible, utilizándola como una guía para el autoconocimiento en lugar de una sentencia definitiva sobre el comportamiento en pareja.

