La depresión también sonríe: ¿qué hacer cuando el enemigo es casi invisible?

Marko y Felipe son influencers que elaboran clips de comedia por lo general. Sin embargo, hace algunas semanas un video que hicieron en conjunto hizo visible un tema sensible que hasta podríamos decir que se ha vuelto "tabú" en las redes sociales: la depresión y el suicidio.

El clip inicia con una conversación casi casual entre dos amigos, uno de ellos contando las aventuras que tuvo con una sonrisa dibujada en el rostro, relatando como fue "el alma de la fiesta". Sin embargo, algunas frases de Felipe empiezan a llamar la atención "quedé solo", "terminé tirado en un andén solo" o "yo los llamé a todos pero supongo que estaban ocupados".

En un pequeño pero doloroso giro de trama, Felipe hace una confesión que hiela la sangre: "¿Te sientes mal? Yo también me sentía mal, muy muy mal. Qué lástima que nadie se dio cuenta". Tras ello, su compañero hace una pregunta que ya había hecho antes en otro contexto: "¿Por qué no me pediste ayuda?"

Tras ello, un nuevo enfoque nos muestra que Felipe ha desaparecido y Marko, con un gesto de tristeza, está solo en la calle. "La depresión también sonríe. Cuida de los tuyos", nos dice un texto y la conclusión es la que muchos se estarán imaginando: Felipe sucumbió ante una depresión que ocultaba con una sonrisa y tomó la fatal decisión.

El video conmovió a los seguidores de ambos influencers en sus respectivas redes por el poderoso mensaje que brindan. Muchos de los comentarios aseguraban sentirse identificados con Felipe y muchos otros más relataban sus propios casos, de personas cercanas que aparentaban estar felices todo el tiempo y que finalmente decidieron terminar con sus vidas.

Estas situaciones no son aisladas, existen y muchas veces la pregunta es la que Marko hace a lo largo del video: "¿Por qué no me pediste ayuda?". En ese sentido, conversé con la psicóloga Madeli Santos, sobre el tema de la depresión y cómo es ocultada por quienes la padecen, o incluso, desconocida para muchas de estas personas que batallan contra un enemigo que no conocen.

Una situación que muchos tratan de ocultar

Con el ejemplo de Felipe, uno de los protagonistas del video viral, podemos captar la idea de un sujeto que padecía de depresión pero que la ocultaba, yendo a fiestas, bebiendo y, en sus propias palabras, siendo el "alma de la fiesta". Precisamente, la experta llama a ello como una "depresión enmascarada".

"Tiene que ver con una conducta a la que se le llama sobrecompensación, es decir, yo intento compensar mi malestar, mi tristeza, yendo de fiesta, riendo más de lo normal, la compenso haciendo todo lo contrario. Quienes hacen esto no quieren estar solos, porque les significa bajonearse mucho, no pueden lidiar con la realidad, con esto que les afecta, porque es muy duro enfrentarlo", señala Santos.

En estos casos, según la experta, son las mismas personas que padecen de depresión, sabiéndolo o no, quienes tratan de ocultar lo que sienten por temor a ser juzgados.

"La depresión no es muy aceptada, es a veces minimizada y la gente siente eso, entonces empiezan a evitar expresar sus sentimientos y emociones, lo que los lleva a sobrecompensar para que nadie se de cuenta"

La depresión, cabe resaltar, no es un "estado de ánimo", pues representa factores fisiológicos a nivel cerebral, exactamente en el área prefrontal, la parte del pensamiento y la toma de decisiones. En ese sentido, empieza a nublarnos y evita que pensemos con claridad, por lo cual se necesita un acompañamiento profesional para poder afrontar esta situación.

En estos casos, el entorno de la persona también cobra una importancia vital, pues nos puede llevar a que una persona con depresión trate de ocultarla para "no desentonar" o no ser catalogado como "un exagerado pesimista".

No es poca la gente que ha escuchado frases como "solo te enfocas en lo negativo", "tienes trabajo, dinero, no tienes porqué estar triste", como si la depresión fuera una elección. Estas palabras no son propicias para una persona que padece de este mal.

La minimización de estos sentimientos es lo que lleva a muchas personas a tratar de evitar de compartir lo que siente, lo que agrega más presión de la que podría manejar.

"Esto empieza a generar culpa. Culpa por sentirme mal sabiendo que tengo trabajo, familia, dinero. Es como 'tengo todo y no me siento bien', entonces uno se siente culpable por no ser agradecido, por no poder disfrutar de la vida como debería. Eso agrega otra serie de emociones que también trato de ocultar, no solo haciendo que el círculo continúe, sino que se agrava", comenta la experta.

Frases como "deberías enfocarte en lo positivo" o similares es una forma de minimizar los sentimientos de cualquier persona, tenga depresión o no. Ayudar a personas nos lleva a un punto que es igual de importante: ¿Cómo detectar que alguien está atravesando un proceso de depresión?

Entender las señales

La depresión tiene una serie de síntomas que puede expresar la persona que lo padece, como cualquier enfermedad. Sin embargo, casos como el de Felipe en el video viral nos ofrece un obstáculo. ¿Cómo poder saber que alguien la está pasando mal si siempre lo vemos "pasarla bien"?

"Comúnmente es difícil para alguien que padece de depresión saber que está pasando por ello, entonces para los demás es algo más complicado. Sin embargo, siempre existen señales, como cambios en el comportamiento de una persona que atraviesa por algo así. Por ejemplo, se ponen más irritables, algo más aislados, o de repente están muy alegres y descienden a no querer estar con nadie, o de pronto se quiere alejar de todo pese que hace un rato estaba eufórico o atraviesan ciertas crisis existenciales", señala la experta.

"También ocurren síntomas a nivel fisiológico, que de pronto tengo mucho sueño o se me quitan las ganas de comer, romper ciertos hábitos sin razón aparente o por dejadez. Estas pequeñas conductas nos pueden demostrar que una persona está pasando por algo que tal vez ella misma no identifica", añade.

Si detectamos estas situaciones, entonces la pregunta en consecuencia es: ¿Qué podemos hacer?

Momento de actuar

Es preciso señalar que en muchos casos, una persona con depresión no pide ayuda a su entorno, porque no sabe lo que padece o porque trata de ocultarlo. Si detectamos que nuestro compañero está pasando por algo tan complicado como es la depresión, entonces debemos actuar de la siguiente manera.

"De la forma más sincera y sin llegar a ser invasivo con sus sentimientos. '¿No sé si te has dado cuenta que esto está pasando?', como para no estar acusando de algo, porque esto no es lo que queremos. Podemos ser 'escuchas', un amigo, un familiar, un compañero, con decir 'esto está mal, ¿podemos hablar?', es lo primero que debemos hacer, son como los primeros auxilios psicológicos", comenta Santos.

Seguido de ello, podemos recomendar visitar a un profesional, pues la ayuda profesional es importante. ¿A quién visitamos cuando necesitamos ayuda por un accidente en casa algo grave? Pues a un doctor, es sentido común. Pasa lo mismo a nivel psicológico.

Escuchar puede ser más valioso que dar un consejo, más aún si no somos profesionales de la salud psicológica. La recomendación más oportuna no puede ser "mira el lado positivo" o "si te enfocas en lo bueno, es mejor", no es el momento ideal para estas frases aunque tengan toda la buena intención.

Un profesional en el área puede significar un gran punto de inflexión en la situación. El diálogo es vital en estas situaciones. Aquí tenemos otro agente importante para poder ayudar.

La conciencia emocional

La falta de ella o la poca costumbre de ejercerla hace que lleguemos a minimizar o, en el peor de los casos, invalidar nuestras emociones y la de las demás.

"Algo urgente a trabajar en el mundo entero, tanto como la salud mental, es la consciencia emocional. Es saber que cuando alguien me expresa algo no es un chiste, no hacernos los 'coach' y sacar lo positivo de todos lados, hay un momento para eso, pero cuando una persona llega a expresar una emoción, como tristeza o preocupación, está eligiendo ser vulnerable, es abrir una capa profunda para intentar decir que algo no está bien", señala la psicóloga Santos.

Aquí es cuando debemos tener mucho cuidado. "Es preciso parar y entender estas señales. Quizás antes las hemos recibido y nos paramos a pensar ahora y no nos dimos cuenta, y esto pasa porque vivimos en entornos donde no se tiene muy en cuenta las emociones ni cómo tratar con ellas. A veces son criticadas, minimizadas o juzgadas e incluso se quieren 'controlar'. Es preciso educarnos a nivel emocional", destaca la experta.

Acompañar a una persona en su proceso y validar lo que siente es importante para quienes atraviesan este complicado momento. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando alguien necesita ayuda pero no lo pide?

"Estas personas tienen un modo de afrontamiento 'evitativo', y es más difícil ayudarlos porque son quienes más van a enmascarar su depresión, como en Felipe del video, que tiene características evitativas. Son personas que además se niegan a sí mismas que hay algún problema, se quieren convencer que todo está bien", destaca Santos.

"Cuando existe esta negación y la evitación de confrontar estas emociones, entonces las personas tienden a somatizar: dolores de cabeza, dolores musculares, de estómago, etcétera. Si llegamos a detectar que alguien padece de dolores constantes de este tipo, sin origen aparente, podemos entender que algo ocurre a nivel psicológico. Y es que el cuerpo responde y actúa, diciendo 'algo está mal y no estás actuando', estas son pequeñas señales", advierte la experta.

Detectar estos comportamientos cambiantes en nuestros seres queridos puede ser algo complicado, pues la rutina propia en este mundo ocupado puede invisibilizar o, peor aún, normalizar estas señales que nos puede dar un amigo o familiar en relación a su salud mental.

Lo ideal es brindarle la confianza a nuestros seres queridos a expresarse, poder ser la ayuda antes de que la situación se salga de control y lleguen a lamentables consecuencias.

No seamos el tardío "¿por qué no me pediste ayuda?", seamos el sincero "aquí estoy para lo que necesites, te escucho".

