La pasión no se puede explicar. Porque es voraz, arrasadora y a veces, solo a veces, invencible.

Dicen que la pasión es breve, pero solo a veces. Y Martha Palacios , la chef de los restaurantes Panchita, no se cansa, no se hastía, no se aburre. Cada día es una aventura.

Cocina con pasión desbordada y siempre está dispuesta a rescatar los sabores criollos. “La cocina es mi vida”, dice. Más palabras sobran en la mesa.