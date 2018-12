Panchini es un gato feliz, lleno de amor, engreído y muy famoso en Internet. El pequeño tiene una pecularidad: es un minino con discapacidad que fue abandonado quizás por las malformaciones en sus patitas. Cuando parecía que estaba condenado a morir en las calles, lo rescataron. Y todo cambió para él.

Apareció en junio del año pasado en una zona de Chorrillos con alto índice de maltrato y abandono animal. Tenía el tamaño de un gatito de 3 meses, sin embargo su edad aproximada era de seis meses. Silvana Wong, administradora de profesión que ama a las animales, fue informada, y al ver su carita se enamoró. "Tiene unos ojitos demasiado tiernos, me dice. Cuando apareció era huraño, lleno de miedo, nervioso. No se dejaba tocar, se escondía.



"Soy rescatista de gatitos desde hace casi 3 años. Ayudo a los gatitos de la calle a encontrar casa y apoyo en campañas de esterilización para controlar la reproducción de animalitos de la calle. He conocido a un montón de personas increíbles y entre ellos a la señora que ayuda a los gatitos abandonados de Chorrillos" , comenta esta joven que tiene cinco mininos, todos adoptados, y a los que acogió con la meta de cambiarles la vida.



"Ellos me han enseñado a valorar la vida, y a entender que si los animales sienten, entonces también sufren. Gracias a los gatos he conocido a rescatistas y voluntarios maravillosos. No siempre ayudar con dinero es la solución, ofrecer hogar temporal y cuidados básicos es lo que más se necesita", comparte Silvana, administradora, pero con corazón de veterinaria.



PANCHINI 10 Silvana Wong y su gatito.

APOYA A LAS MASCOTAS ABANDONADAS



Con la finalidad de sensibilizar a la población, le creó una cuenta en Instagram a Panchini. No sospechó que el hermoso gatito blanco de ojos penetrantes se ganaría el amor de numerosos seguidores. Por ello, ha lanzado un calendario, que apenas cuesta 10 soles, y cuyo dinero se invertirá en las mascotas abandonadas de Chorrillos.

¿Cuál es la situación médica exacta de Panchini?



Nació con una deformación congénita en el tren inferior, para lo cual no existe operación que pueda mejorar su condición. Presenta deformación en la columna, cadera, piernas y cola. No se conoce la causa solo sabemos que es uno en un millón. Hemos visitado a seis veterinarios especialistas en gatos y todos coincidieron en que su situación es irreversible. Panchini no solo es discapacitado, sino también algunos de sus órganos son más pequeños que el común de los gatos y tienen una ligera ubicación distinta comparada con el resto…Panchini es uno en un millón. La única tarea diaria con Panchini es darle calidad de vida y mucho amor. Es un gatito como cualquier otro, no presenta ningún cuidado adicional que demande más tiempo. Le encanta tener su espacio y que nadie lo invada, es muy independiente, hace todo por su cuenta!



¿Qué le dirías a las personas que a veces tienen miedo de adoptar un gatito especial?

-Que no tengan miedo de adoptar un animal discapacitado, ellos son muy agradecidos, saben que cambiaste su vida y todos los días te lo agradecerán. Es indescriptible la conexión que tengo con él, entiendo casi todo lo que necesita. Si algo pudiese cambiar de mi historia de adopción, es que me hubiese encantado haberme encontrado antes con Panchini. Tenerlo desde pequeño para que nunca hubiese pasado por traumas en la calle y para haber evitado la angustia que sufrió cuando fue abandonado. Es lo único que quisiera que fuese distinto. Desde que tengo a Panchini, he buscado todo lo posible para que él sea feliz. Para mejorar su calidad de vida, para entender sus emociones, sus miedos, sus movimientos. En algún momento sentí indignación por las personas que pudieron abandonarlo en esa condición, ya que fue encontrado en un lugar de difícil acceso, donde solo humanos pudieron treparse para dejarlo ahí. Sin embargo, si no sucedía eso jamás panchito hubiese llegado a mi vida, jamás hubiésemos superado juntos tantas cosas. Me ha enseñado a ver otro lado de la vida que jamás imagine experimentar. Hace su vida con mucha normalidad, busca a mis otros gatitos para jugar, me sigue por toda la casa, ronronea todo el día, eso significa que es feliz. Se ha adecuado a todos los espacios y nosotros también a él. Las personas pensarían que se la pasa durmiendo o aburrido, pero es todo lo contrario. Es un gatito súper activo.



UNA VIDA FELIZ PARA OTROS GATITOS

Silvana ha tenido la gran idea de lanzar a la venta unos calendarios con hermosas fotos de Panchini que cuestan 10 soles. La única finalidad es ayudar a otras mascotas en abandonos del distrito de Chorrillos.

Si deseas apoyar puedes ingresar al Instagram de Panchini (AQUÍ) o comunicarte con este teléfono: 997586746