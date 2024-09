Descubre la haloterapia: Innovadora técnica de sal transforma la salud respiratoria

Después de años luchando contra infecciones respiratorias y los estragos de un sistema inmunológico debilitado, Cecilia Tait finalmente encontró alivio en un tratamiento poco conocido en el Perú: haloterapia. Este procedimiento, basado en el uso de sal para mejorar la salud respiratoria y de la piel, ha transformado la vida de quienes, como ella, sufren de afecciones crónicas como la sinusitis.

La exvoleibolista recuerda cómo, después de meses tomando antibióticos, la sinusitis se convirtió en una carga permanente en su vida. "El dolor era insoportable, especialmente cuando viajaba en avión", cuenta a Perú21. Pero fue después de probar la haloterapia que notó una mejoría sorprendente: "Mi oído, que estaba tapado, se destapó y la mucosidad empezó a salir como líquido". A partir de su primera sesión en 'Maras Therapy', su vida cambió.

La haloterapia es un tratamiento no invasivo en el que las personas se exponen a un ambiente controlado con micropartículas de sal. Este procedimiento ha demostrado ser beneficioso para aliviar problemas respiratorios, como el asma y la sinusitis, y mejorar la salud de la piel. Según el otorrino Julio Pérez, "aunque la haloterapia no sustituye a tratamientos médicos, puede ser una terapia complementaria muy útil para quienes buscan alternativas naturales".

Por primera vez, el Perú cuenta con un centro especializado en haloterapia, dirigido por Francesco Canchari, quien decidió traer este innovador tratamiento al país. "Queremos ofrecer a los peruanos una opción natural y efectiva para mejorar su salud respiratoria", comenta.

"La haloterapia es ideal para personas con rinitis, asma, bronquitis, e incluso neumonía. La idea es ofrecer un espacio que simule las condiciones salinas del mar para mejorar la salud respiratoria", señala Canchari.

Para la excongresista Tait, la haloterapia no solo le trajo alivio físico, sino una nueva calidad de vida. "Es increíble lo rápido que funciona", dice. Como ella, otras personas en Perú ahora tienen la oportunidad de descubrir los beneficios de este tratamiento que promete dar un nuevo respiro a quienes más lo necesitan.

Incluso, Perú21 ingresó a estos cuartos de sal para experimentar el placer de respirar. No es solo la experiencia de estar sentada en un ambiente que intenta imitar una cueva de sal, sino que además, una máquina llamada “halogenerador” expulsa micropartículas de sal pura (traída de Nueva Zelanda) a la sala. Al entrar, la primera sensación es extraña: es similar a cuando intentas respirar en una sauna, pero sin humedad, con un polvo blanco flotando en el ambiente que, al cabo de un rato, empieza a notarse sobre la piel y el cabello.

Al cabo de un rato, además de esa sensación de sal sobre la piel (se recomienda no ingresar con celulares o lentes), comienzas a necesitar un pañuelo. Desde luego, el picor en la nariz se vuelve notable mientras intentas realizar los ejercicios de inhalar, aguantar y exhalar.

Unos minutos antes de finalizar la sesión, mientras suena de fondo una música relajante, me explican que es normal sentir algunas molestias al principio. Al despedirme y salir de la habitación, me pongo los zapatos y me sueno la nariz. Nunca imaginé decir esto, pero por fin puedo decir que ahora puedo respirar el aire de Lima.

Este centro proporciona sesiones de haloterapia para todas las edades, desde niños a partir de tres años hasta adultos mayores. También es adecuada para mujeres embarazadas, para mejorar el rendimiento deportivo y como un método de relajación.

DATOS

- Maras Therapy se ubica en la Av. Primavera 939, Of. 102. San Borja

- Puedes agendar una cita al +51 981 781 918 o escribiendo en sus redes sociales.

- Solicita tu sesión gratuita de 20 min por su promoción de apertura

