La gamuza es un material elegante y con estilo. Sin embargo, también es delicado y puede mancharse fácilmente. Por eso, mantenerla limpia puede ser una tarea complicada. Por eso es importante saber cómo quitar manchas de las botas o zapatos de gamuza con los siguientes trucos caseros. Son hacks muy fáciles de aplicar y solo necesitarás de unos cuantos productos .

La primera recomendación es que nunca uses agua sobre una parte del calzado. La aplicación parcial de agua puede dejar marcas y hacer que tu calzado luzca gastado o descolorido. Eso no quiere decir que no puedas usar agua para limpiar gamuza, solo hay que saber cómo usar líquidos para limpiarlo.

La gamuza es un material que necesita especial cuidado para su limpieza. (Foto: Pexels)

Cómo limpiar botas o zapatos de gamuza

A continuación te enseñamos los tres pasos para limpiar gamuza sin dañar el material:

1. Prepara la gamuza

Asegúrate que los zapatos o botas estén secos y usa el cepillo para gamuza para quitar la suciedad de tus zapatos. Así, la gamuza va a estar más limpia antes de aplicar otros tratamientos. Cepilla siguiendo la dirección de la fibra del material, y no en dirección opuesta.

2. Saca las manchas

Lavar el calzado de gamuza en la lavadora puede causarle daños irreparables, debido a que el agua y el detergente en grandes cantidades son perjudiciales para este material. Así que no es una opción que funcione aquí. A continuación, los mejores trucos caseros para limpiar zapatos o botas de gamuza:

Para limpiar manchas de barro o lodo primero hay que asegurarnos que la mancha esté seca. Luego, cepilla la gamuza, podemos limpiar la suela con una esponja con agua y jabón pero siempre con cuidado para no tocar y manchar la gamuza con el agua. Después, podemos usar un cepillo para gamuza de cerdas gruesas para terminar de remover los restos de barro seco.

primero hay que asegurarnos que la mancha esté seca. Luego, cepilla la gamuza, podemos limpiar la suela con una esponja con agua y jabón pero siempre con cuidado para no tocar y manchar la gamuza con el agua. Después, podemos usar un cepillo para gamuza de cerdas gruesas para terminar de remover los restos de barro seco. Un hack que funciona bastante bien para sacar las manchas más rebeldes es con un borrador . Si no tienes uno en casa, puedes comprar un limpia gamuza (también conocido como borrador Nobuck). Frótalo sobre la mancha siguiendo movimientos circulares.

que funciona bastante bien para sacar las manchas más rebeldes es . Si no tienes uno en casa, puedes comprar un limpia gamuza (también conocido como borrador Nobuck). Frótalo sobre la mancha siguiendo movimientos circulares. Si no funciona, prueba con agua . A diferencia del remedio anterior en donde solo trabajamos en el área de la mancha, con el agua vamos a tener que limpiar toda la gamuza para evitar que queden diferencias de colores una vez que se seque. Usa el cepillo para gamuza para aplicar una pequeña cantidad de agua en todo el calzado y cepill la parte manchada. Coloca una horma o bollitos de papel en el interior del calzado para conservar su forma y dejalo secar.

. A diferencia del remedio anterior en donde solo trabajamos en el área de la mancha, con el agua vamos a tener que limpiar toda la gamuza para evitar que queden diferencias de colores una vez que se seque. Usa el para aplicar una pequeña cantidad de agua en todo el calzado y cepill la parte manchada. Coloca una horma o bollitos de papel en el interior del calzado para conservar su forma y dejalo secar. Si luego de limpiarlas con agua, aún quedan manchas o la dureza del agua dejó marcas de sal en la gamuza, usa un trapo con un poquito de vinagre blanco para limpiarlas. Pásalo suavemente sobre la mancha, déjalo secar y saca la mancha con el cepillo para gamuza.

3. Protege la gamuza

Finalmente, siguiendo las instrucciones del fabricante, aplica algún protector para gamuza. Esto ayudará a prevenir futuras manchas.

