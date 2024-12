Genéricos intercambiables, la mejor alternativa para salvar vidas

Para entender mejor qué significa un medicamento intercambiable hay que tener en cuenta que como concepto general los genéricos deben tener las mismas características del medicamento innovador o de patente, en cuanto a seguridad y eficacia. La seguridad del medicamento se refiere a que no hace daño. La eficacia, por su parte, que hace tanto bien como el medicamento innovador. La evaluación o certificado que garantiza estas condiciones se llama intercambiabilidad. Si el genérico no es intercambiable nadie puede asegurar que sea eficaz para el tratamiento como el innovador.

Pero ¿por qué el Perú solo tiene 99 medicamentos intercambiables? ¿Es una utopía hablar de un amplio mercado de medicamentos intercambiables en el Perú? En opinión de Omar Neyra, especialista en Salud Pública, en este momento si no hay cambio de normativa, sí lo es. “El Estado no solo no ha hecho nada, sino que ha entorpecido procesos regulatorios para mejorar el acceso a medicamentos de calidad”, sostiene el reconocido médico.

Imagen Omar Neyra, especialista en Salud Pública

Hoy, hay menos medicamentos de calidad que hace 15 años en el mercado peruano porque no hay una política normativa que ofrezca a la industria, internacional y nacional, traer y desarrollar este tipo de productos. Eso, dice Neyra, “ha encarecido los costos de medicamentos de calidad y otros que no son de calidad son los que han recibido mucha apertura. No hemos tenido a nivel regulatorio esa política de acceso a medicamentos genéricos de calidad y a bajo costo”.

Trabas burocráticas

Ejemplos de otros países como estados Unidos y los de la Unión Europea, que zanjaron el tema hace 20 años copando su mercado de medicamentos intercambiables, es a lo que debemos apuntar. Sin ir muy lejos, en la región, Brasil tiene el 100% de sus medicamentos genéricos intercambiables y Chile tiene por lo menos 3000.

¿Qué hacer entonces? Seguir lo hecho por México es una buena alternativa. “Los países que no son importadores han dado normativa acelerada o importante para que ingresen medicamentos genéricos de alta calidad, entre ellos México, que ha firmado tratados con la FDA para que los medicamentos genéricos aprobados por esta entidad ingresen aceleradamente a su país”, sostiene el especialista. Otra opción es imitar a Brasil que ha logrado hacer que su industria farmacéutica nacional sea fuerte dándoles soporte estatal a través de laboratorio para investigaciones o incentivos económicos.

Existen alrededor de 1.100 medicamentos que están en la lista de espera para ser declarados como intercambiables, “pero se encuentran con trabas –precisa Neyra-, son más o menos tres o cinco años los que se tardan los procedimientos administrativos de la Digemid por la alta burocracia que existe. Se habla de 17 mil expedientes en el tema de medicamentos y de cerca de 40 mil de expedientes totales que esperan pasar por la evaluación de esta institución”.

Neyra responde

La normativa señala que los medicamentos intercambiables deben tener un rótulo que diga que lo son, ¿esto se cumple?

Usualmente los países usan un sello o una cinta amarilla que dice intercambiable. El Perú también lo tiene. El problema es que tiene tan pocos productos con estas características que cuando vas a una farmacia no los encuentras. Son poquitos, 99 para miles de genéricos. Esos 99 medicamentos que tenemos representan menos del 2% de genéricos, que son más de 5 mil, pero que no nos garantizan nada.

Ha participado en los últimos 15 años en reuniones permanentemente con entidades gubernamentales relacionadas a la salud, ¿cuáles son las razones del Estado para no hacer los cambios normativos que debe?

No hay una política que seguir por los funcionarios para solucionar este tema porque están conformes con este status quo de no cambiar. Están enquistados dese hace años ahí y no les interesa el tema porque tienen ciertos intereses. Es una mezcla ineptitud, ineficiencia, desidia, no les importa el servicio a los ciudadanos. En 2019, cuando expuse en APEC este problema regulatorio, era increíble para las otras economías escuchar que teníamos tanta cantidad de trabas para productos que hoy en el mundo salvan vidas.

¿Cuánto debería durar el procedimiento para que un medicamento sea declarado intercambiable?

Imagínate que hoy tú eres un laboratorio y empiezas a producir una molécula intercambiable. Te tomaría un par de años incluir estudios clínicos para probarlo en análisis y pacientes, estamos hablando de un genérico nuevo. Pero administrativamente, esto debería durar máximo 90 días, en evaluar y hacer el expediente.

¿Conoce algún caso donde los medicamentos genéricos que abundan en el mercado hayan provocado efectos adversos?

No, pero sí se sabe que no son eficaces. Por ejemplo, si yo tengo un paciente diabético y le doy un medicamento que puede ser seguro, pero no eficaz, agravo su condición de salud y el paciente podría terminar en diálisis. Si tú eres un paciente psiquiátrico y tomas un medicamento psiquiátrico altamente sensible que no es intercambiable, el paciente podría terminar desequilibrado y suicidándose. Hoy se ha incrementado el número de suicidios en los últimos años, son tres diarios los que ocurren en el país. Así se expresa la eficacia de los medicamentos.