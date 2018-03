¿Combina el rock con la comida marina? El rock combina con todo. Y la combina marina también. Rock and Pez es una propuesta ambiciosa y no exageremos. Solo hay que cruzar la puerta, y dejarse envolver por la experiencia que sus creadores han desarrollado. Tragos creativos, rock del bueno, una ambientación que te hace sentir en un concierto, en la previa a la gran noche de tu rockero favorito, o en algún lugar muy cerca de tu estrella.

Rock and Pez, en la avenida Alfredo Benavides 2826, en Miraflores, llama la atención desde la puerta, donde te recibe Freddie Mercury. Lo que sigue es solo para fans, o para gente dispuesta a dejarse llevar por la música, y las ganas de experimentar con la comida y los tragos.

. Henry Alvarado y Richard Villasante, emprendedores, de buen diente y amantes del rock.

Pisco Portón es el rey de la barra. Escuchando música a todo volumen, acompañado del barman, los nombres de los tragos fueron saliendo. Henry Alvarado y Richard Villasante cuentan que así nacieron el 'Freddie Mercury', 'Viernes Sangriento' o 'Algo contigo', algunos de sus cocteles que conquistarán al público.

Pero cada detalle está bien pensado. Las causas se inspiraron en el grupo Río. En la carta está 'El Baterista', otro tributo a los artistas que aman. Son langostinos, acompañados de una salsa de casa.

"De Freddie Mercury a Pedro Suárez Vértiz. Todas nuestras estrellas están aquí"

-Henry Alvarado.

"No somos una cebichería. Somos un restobar marino, donde la gente viene a consumir momentos felices. No solo viene a comer", explica Henry Alvarado, de 43 años. Richard, de 38, su socio, comparte la pasión por la música, así como los otros involucrados.

Restobar En este restobar se ha cuidado cada detalle. ¿Miren las baterías dónde están y para qué sirven? (Foto: Dobano)

En Rock and Pez, los clientes pueden elegir lo que quieren escuchar, subir al escenario y cantar, o presenciar un acústico. Las reservas van bien por Atrápalo, o acercándote al lugar. Tú decides.

Recomendados: La 'Causa Cucho' (de camote con langostinos), 'El Bajista¡, el 'Deep Purple Pulpo', El 'Cebiche Carretillero' o la 'Jalea Arena Hash'.

Infaltables los 'CeBeachBoys' (cebiches), los 'Come Together' (Chaufas) o piqueos como 'Santanas', tequeños rellenos de pulpo o langostino, y los deliciosos 'Fish and Chips', que consisten en trozos de pescado rebozado en cerveza y miel acompañados con papas fritas.

CERATI Si amas a Cerati reserva este lugar.

LAS LETRAS DE TUS CANCIONES ESTÁN AL LADO DE TU TRAGO O DE TU JALEA

Para mantener el concepto intacto, los dueños dicen no a la salsa o al reggaetón, y se centran en el rock. Les sale caro, pero no pierden la línea. "Vienen a veces grupos a reservar, grupos grandes que quieren salsa. Si bien nos gusta la salsa, no queremos traicionar el concepto y debemos decir que no. Queremos que el público se acostumbre y entienda que somos una propuesta seria. Estamos comprometidos con lo que amamos", explica Richard, mientras la mesa se llena de platos marinos, y el individual te deja leer un fragmento de un clásico de Bon Jovi: "Si mis lagrimas fueron en vano... Si al final yo te ame demasiado ... como yo, como yo nadie te ha amado". A la salida de esta experiencia está Cerati: "Pruébame y veras que todos somos adictos".