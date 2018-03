Se autodenomina ‘buscador de desayunos’ y no es para menos. Renato Peralta, maestro panadero y reconocido chef peruano, recorre la ciudad de Lima para encontrar sabores que acompañen las primeras horas del día.



Perú21 conversó con el experto en desayunos sobre su afición por la 'comida más importante del día' y sobre su guía gastronómica en Instagram, donde comparte a sus 20 mil seguidores las delicias que descubre.

¿De dónde nace este interés por los desayunos?

-Me gusta mucho la mañana, la noche es confusa. Todo es mañana en mi Instagram. Yo disfruto mucho la mañana, me despierto cinco, cinco y media de la mañana, horario de panadero. Tiempo atrás tuve Eggo, un restaurante especializado en desayunos de todo tipo en donde fusionamos la idea de sandwiches y café.



¿Y en tu infancia? ¿Qué sabores recuerdas cuando piensas en los desayunos de tu niñez?

-Cuando era niño iba a un restaurante de japoneses en Barranco adentro del mercado. Recuerdo tomar un té o un jugo surtido y comer pan con sangrecita, con camote frito. También mezclar un pan tamal con chicharrón y ver como salía la carne crujiente, o el lomito al jugo con el fideo chino, era muy rico. Esos sabores tan fuertes que eran más de fin de semana son los que más me han quedado en la mente



Debe ser difícil elegir, pero ¿cuál de todos los desayunos es tu favorito?

-Hay tantos desayunos que podría tomar desayunos desde más franceses, como tostadas francesas, waffles con frutos de temporada con crema y capuccino, hasta nuestro desayuno peruano, con la sangrecita, los tamales, que más asociamos al fin de semana por la potencia que tiene.

En temas de distintos tipos de desayunos, hay miles, pero eso me gusta hablar sobre ellos. Justamente junto a otros amigos cocineros estamos tratando de sacar un libro sobre desayunos en Lima, un recorrido donde estoy comiendo todo tipo de desayuno, un emoliente, un pan con chicharrón en ‘El Chinito’, opciones veganas, etcétera. Los desayunos son mi tema.



¿Cómo elige un buen desayuno un 'experto en desayunos'? ¿Cuáles son los elementos que tiene que tener?

-Un buen pan, un buen café, un jugo fresco, que estén licuando o exprimiendo al lado. A mí me gusta una buena mantequilla y como muchos huevos. Con el tiempo, mis hijos saben diferenciar entre un huevo de corral y un huevo comercial, no solo por el color de la yema, sino también por el sabor de la harina de pescado. Es importante, al menos para mí, buenos huevos. Me encanta el té también.



¿Y un buen pan?

-Sobre todo tiene que ser fresco. Hay panes en provincia que soy muy frescos pero que no brillan porque son hechos en un horno de leña, es un pan opaco y más chato, pero siguen siendo frescos. Lo principal es que el pan tiene que tener pocos ingredientes, una buena harina, sal y levadura, y en todo caso una buena masa madre. El pan no tiene que tener una miga seca. También que pese un poco. Esos panes que no pesan nada, es un pan que se hizo muy rápido.

Desayuno... @ana.avellana Una publicación compartida de Renato Peralta (@renatoperalta7) el Mar 8, 2018 at 6:27 PST

Eres un buscador desayunos bastante influyente en Instagram, donde tienes casi 20 mil seguidores. La cifra sigue en aumento…

-Mis amigos cocineros, periodistas y gastrónomos en general me dicen ‘¿Cuándo sale la guía de Renato?’, ¿Cuándo vas a hacer los recorridos por diferentes tipos de desayuno? Todo cuesta, pero de que algún día lo haré, lo haré. Es lo que mejor sé hacer.



EL DATO



Renato Peralta ha sido jurado en el reality de televisión Máster Chef Perú. Trabaja con reconocidos restaurantes y chefs peruanos e internacionales.



El maestro panadero tiene más de 20 años en el medio gastronómico.