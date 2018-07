Macerados de pisco: ¿cómo prepararlos en casa para usarlos en sours y chilcanos?

Hay preparaciones que le dan un nuevo aire a nuestra bebida nacional, el pisco, y estas son los deliciosos macerados que lo acompañan perfectamente en chilcanos o sours . Los hay de frutas y hierbas y cada vez están más presentes en las barras con mucha aceptación.

Cada cuarto domingo de julio se celebra el Día del Pisco y esta es una gran oportunidad para no solo disfrutarlo en su versión pura sino también con sabores tan deliciosos como maracuyá, ají limo, maíz morado, hojas de coca, eucalipto, cedrón, entre otros.

Para que te animes a celebrar o darle un toque distinto a tus preparaciones cada que tengas una reunión de amigos, familiares o te quieras dar un gusto luego del trabajo, en esta nota te presentamos el paso a paso y los secretos que nunca debes olvidar para que tu resultado sea el mejor y realices más de un “¡salud!”.

Tips para la preparación

Anthony Aedo Cáceres, jefe de barra del Museo del Pisco Miraflores te brinda algunas recomendaciones:



1. Elige un pisco que tenga un grado de alcohol alto: el quebranta es el mejor. Esto se debe a que “necesitamos extraer sabores, aromas y color del producto que se va a macerar”.

2. Si planeas realizar la preparación con hierbas aromáticas, debes deshidratarlas antes para concentrar más su sabor y aroma. También lo puedes realizar con las frutas para que el agua propia de estas termine formando parte del macerado y se mezclen con el pisco. “Con esto evitas que tu resultado final se malogre o se vuelva más vulnerable”, explicó.

3. Todos los días debes remover tu macerado y mantenerlo en un lugar fresco, donde no haya temperatura alta ni le llegue el Sol directamente.

4. Si las hierbas aromáticas que elegiste son de olor y sabor intenso, no uses mucha cantidad para macerar.

5. Si tienes insumos con sabor fuerte, la maceración será de 15 a 20 días. En maderas es 20-25 días.



El macerado lo puedes usar para preparar chilcanos o sours. La decisión está en tus manos. (Foto: Inca Rail)



Modo de preparación

Los especialistas de la empresa ferroviaria Inca Rail te brindan el paso a paso para preparar el riquísimo macerado de pisco que podrás disfrutar en cualquier momento. Recuerda que lo primero que debes tener en mente es de qué sabor quieres hacerlo.



1. Ten listas las frutas, hojas, raíces o cortezas que usarás.

2. Debes verter en una botella de boca ancha 250gr. de fruta o ingrediente por cada litro de pisco quebranta.

3. Deja macerar cerca de 20 días aunque si prolongas este tiempo será mucho mejor pues así lograrás que el pisco se impregne del sabor y aroma de la fruta.

4. Cuando hayan pasado los días, antes de finalizar el proceso, prueba el producto antes de filtrarlo. Verifica que el pisco ya no sea solo el alcohol sino también el sabor, aroma y color del insumo que usaste.

5. Filtra el preparado usando un papel de filtro y trata de evitar que pasen residuos. Separa el producto de lo líquido para evitar la oxidación. Vuélvelo a poner en una botella limpia.



El resultado de tu macerado de pisco lo podrás usar para preparar un chilcano con sabor especial y refrescante o un delicioso sour. Puedes tomarlo al momento o dejarlo durante 2 o 3 años, aunque la idea es disfrutarlo lo antes posible pues tu trabajo bien merece un festejo.