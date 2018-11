La U.S. Meat Export Federation (USMEF) organiza el I Festival de Costillas de Cerdo Americano con la participación de los mejores restaurantes de Lima como: Al Asador, Bravo Restobar, Chinga tu Taco, Costumbres Argentinas, El Jefe Smoked, Jerónimo y La Cabrera.

Este importante festival, que se realizará del 9 al 25 de noviembre en Lima, tiene como objetivo, promover el consumo de carne de cerdo en nuestro país permitiendo que el público conozca la presencia de esta proteína en el sector de foodservice y la versatilidad del producto ya que se adapta noblemente a todo tipo de estilos y presentaciones.

El Perú es el país con el consumo más bajo de carnes rojas en Sudamérica. Segúnestudios, consumimos un aproximado de 6.5kg por persona al año y nuestros índices de anemia son cada año más altos. Las carnes rojas son fuente de proteínas, vitaminas y minerales necesarios para el cuerpo, aparte de ser una de las proteínas con más fuente de hierro, que ayuda a combatir la desnutrición.

Al respecto, la Manager de U.S. Meat Export Federation para Sudamérica, Jessica Julca, destacó: "Las carnes rojas (res y cerdo) son muy importantes en una dieta balanceada y saludable no solo porque son fuente de proteína de alta calidad sino por el contenido de hierro, vitaminas y minerales. Sin embargo, el Perú tiene el consumo per cápita más bajos de la región en este tipo de proteína, siendo una de las consecuencias los altos índices de anemia en la población, por lo tanto esta campaña de promoción busca acercar al consumidor e incentivar su consumo".

"Comparados con Chile (26kg), Brasil y Argentina (14kg), Ecuador (10kg) y Colombia (9kg), estamos muy atrás en el consumo, por ello estos festivales son importantes para acercar el producto al público y contribuir a una

dieta balanceada", sostuvo.

Durante el Festival, el público podrá solicitar lo que denominamos el “Pork-saporte” con los nombres de los restaurantes participantes, el cual deberán sellar en cada local que visiten durante los 17 días del evento. Una vez que el cliente complete 4 sellos tendrá derecho a participar en un sorteo que se realizará el 30 de noviembre en el cual el premio es un pack parrillero que contiene además de interesantes sorpresas, los 3 tipos de costillas de cerdo americano que serán parte del Festival: St Louis ribs, Baby Back ribs y Spare ribs.