El JW Marriott Lima está desarrollando una serie de actividades gastronómicas durante el mes de diciembre con el propósito de encender y celebrar el espíritu navideño. Las actividades incluyen desde esculturas de chocolate hasta una riquísima cena navideña.



Tea Time Navideño

Han desarrollado un tea time navideño, donde se respira la magia de la Navidad gracias a su minuciosa decoración. Dentro de la propuesta gastronómica se podrá disfrutar de una copa de cava Anna de Codorníu, así como el famoso pavo al horno al estilo JW Marriott Lima, un mini panetón de regalo y postres navideños. La celebración central gira entorno a que los más pequeños podrán conversar con Papá Noel y conocerán de cerca a los “Hombres de nieve”, esculturas de chocolate en tamaño real creadas por Valery Schroth.



El tea time navideño se realiza de lunes a sábado de 5 pm a 8 pm hasta el sábado 22 de diciembre a un precio por persona de S/75 soles e incluye impuestos y servicios.



Cena Navideña To Go

Asimismo, para aquellos que deseen celebrar Navidad en casa tendrán la opción de Cena Navideña To Go para 10 personas, que tendrá como platillo central un pavo horneado de 12 kilos relleno de carne y frutos secos al champagne, acompañado de jamón glaseado, pastel de papa, ensalada waldorf, arroz árabe, pan campesino y un pastel de zanahoria que brindará el punto dulce de la celebración.



Como parte de sus propuestas gastronómicas navideñas, durante los días 24 y 25 de diciembre, el Chef Julio Ferradas ha elaborado una exquisita propuesta navideña que nos traerá un buffet especial en el Restaurante La Vista.

Cena Buffet Navideña

El 24 de diciembre a partir de las 7 pm se presentará la Cena Buffet Navideña que incluye una copa de Cava y Pisco Sour ilimitado. No faltará el Pato rosteado con salsa de frutos rojos, Salmón con pac choy salteado y Reducción de mirín, Estofado de cordero al oporto y Lomo de res al fungí porcini.



Almuerzo Buffet Navideño

Después de las celebraciones, el chef Julio Ferradas ha desarrollado un almuerzo buffet navideño para el 25 de diciembre a partir del mediodía hasta las 4 de la tarde. Para la propuesta gastronómica se han elaborado variadas opciones de ensaladas y como plato principal se tendrá ceviche de pato a la norteña, salmón con espinaca en salsa de alcachofa, seco de cabrito a la norteña y Lomo de res al fungí porcini acompañado con arroz de choclo, lasagna a los cuatro quesos, verduras de estación y puré de papas.



Para cerrar con broche de oro, se tiene los riquísimos postres como Pie de manzana, Arroz con leche, Oreo Cheescake, Trilogía de Chocolate, Crocante de lúcuma, Torta húmeda de chocolate y más. Así mismo, el cliente podrá disfrutar del clásico Chocolate Fountain que podrá combinarse con Crepes, helados artesanales, toppings y picarones. El almuerzo Buffet navideño tiene un precio por adulto de S/225 soles y un precio por niño de S/65 soles.

"El Encendido de Árbol de Navidad” se realiza todos los días a las 6 pm.