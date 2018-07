Por Liz Saldaña y Esther Vargas

Para ellos no es suficiente degustar un buen plato. Lo suyo es recomendar, mostrar y descubrir. Las redes sociales son la mejor vitrina que tienen. Los llaman 'foodie' y cada día son más relevantes en el mercado. No es para menos. Tienen una legión de seguidores y sus opiniones son tomadas en cuenta por los comensales.

Los foodies expresan su pasión por la cocina a través de Instagram, Facebook o YouTube, y tienen sitios webs, donde te ayudan a construir una buena aventura gastronómica. Es una actividad que en los últimos años ha ido creciendo en el Perú.

No es de extrañar porque nuestro país es reconocido por tener una de las mejores cocinas del mundo.



MARCA PERUANA



Héctor Lizarraga , quien posee en redes ‘ K0cinas ’; Stefano Franchini que tiene ‘Lima à la carte ’; los esposos Rocío Carrasco y José Carlos Fuentes que manejan ‘Gula entre dos ’; Jean Pierre Durand con ‘Los placeres culinarios ’; y Carolina y María Paulina de ‘Lima la linda ’ son algunos de los más conocidos e influyentes.

Ellos nos explican que a un 'foodie' no solo le gusta comer rico sino también prestar atención a los detalles. “Se preocupan por conocer el producto, con quienes trabajan los cocineros, cuál es la historia detrás de un restaurante o un plato”, cuenta Héctor Lizarraga, quien lleva un año y medio como 'food blogger', como también se autodenominan.

Rocío Carrasco , que llegó desde España hace 10 años de la mano de su esposo peruano José Carlos Fuentes y quedó enamorada de nuestra comida, explica que cualquiera de nosotros puede ser un 'foodie' porque la pasión por la comida es lo que prima.

Un exitoso 'foodie' recibe una gran cantidad de invitaciones de restaurantes, bares, cafeterías y 'huariques' los cuales tienen el interés de que estos importantes personajes de redes sociales recomienden sus locales. Todos coinciden en señalar que si no les gusta el plato no lo recomiendan a sus miles de seguidores.

“Siempre publico lo que me gusta. Si hay platos que no me gustan no lo público. Hay muchas personas que transmiten el lado malo pero no soy un crítico gastronómico para destruir un restaurante, esa no es la idea. Yo les doy un feedback, les digo en qué pueden mejorar” , remarca Stefano Franchini.

Lo mismo piensa, Jean Pierre Durand : “Los Placeres Culinarios es una página 100% positiva, si un restaurante me invita o voy a comer a un local que no me gusta, simplemente no escribo nada. Obviamente, converso con el chef o gerente y le doy mi opinión”.

La opinión de un 'foodie' es cada vez más relevante. Y ellos lo saben. “Preferimos no juzgar salvo que el problema sea muy evidente, en ese caso nunca está demás el feedback. El comensal peruano no lo hace muy seguido (al comienzo nos daba roche) pero en la cocina siempre quieren escuchar a uno”, dice Carolina de ‘Lima la linda’.

Cada uno de ellos tiene una profesión diferente pero su pasión por la gastronomía los mueve a publicar fotos, videos y hacer historias en Instagram o transmisiones en Facebook Live de los mejores lugares para comer. Siempre están en la constante búsqueda de nuevas experiencias. Celular en mano, nuestros 'foodies' salen a la caza. Y sus seguidores esperan las recomendaciones.

“A un 'foodie' le gusta experimentar y probar nuevas cosas pero sobretodo disfruta comer. Estamos convencidas que la comida une a la gente, y un 'foodie' combina eso: el sabor, la gente, y la experiencia”, comentan Carolina y María Paulina.

IMPORTANCIA DE LOS 'FOODIES'

Juan Carlos Nuñovero, marketing manager de Atrápalo.pe , explica a Perú21 la importancia que han cobrado los 'foodies' en la difusión de platos y restaurantes en la era de las redes sociales.

“Ahora los 'foodies' o influenciadores gastronómicos son canales de exposición muy importantes. En nuestro evento Lima Restaurant Week celebrado en marzo tuvimos un incremento importante en nuestra cuenta de Instagram, el tráfico fue bueno. Cuando ellos salieron a hablar sobre el evento tuvimos un pico alto de pedidos y tráfico”, indica.

Para el experto en marketing "son un canal de comunicación con corazón. Yo como marca puedo hablar al público y ellos deciden si lo toman o lo dejan pero cuando habla un influenciador el impacto es mucho más grande”.

En Estados Unidos y Gran Bretaña, la palabra 'foodie' se usa desde mediados de los ochenta. La palabra fue creada en 1984 por el periodista británico Paul Levy yAnna Barr y Mat Sloan en el libro 'The official foodie handbook'

Según su opinión el número de 'foodies' ha ido creciendo, en especial en estos dos últimos años, que se ha dado un boom de bloggers gastronómicos: “En octubre tenemos programado la siguiente edición Lima Restaurant Week e invitaremos a todos los food bloggers para apoyar en la difusión”.



Perú21 conversó con los representantes de dos agencias de comunicación quienes nos explicaron que así como buscan la atención de los periodistas gastronómicos hoy la mirada está puesta en los 'foodies', pues la gente valora muchísimo sus opiniones.

Los 'foodies', de acuerdo con los PR (relacionistas públicos consultados), acuden a las invitaciones en buena onda, pero suelen ser muy críticos. En las estrategias de comunicación, los 'foodies' son tomados en cuenta. "Los recibimos y les brindamos la mejor atención. Queremos que se lleven la experiencia más agradable y que la comenten. Los que sienten que algo es bueno lo recomiendan sin dudarlo. No les pagamos por un comentario o una mención en Instagram. Lo que hacemos es convocarlos. Algunos hacen sus recorridos por cuenta propia y sorprenden", nos dice una PR. Otra comunicadora agrega: "A veces son más críticos que los periodistas".

DE 'FOODIE' A PÁGINA ESPECIALIZADA

Alexander Quesquén y Elías Valdéz son dos cocineros que se iniciaron en el mundo de la gastronomía como 'foodies' hace 8 años. Recomendaban platos a través de su cuenta en Facebook llamada A Come r que tiene más de 2 millones de seguidores.

Con los años, su pasión fue creciendo y ambos decidieron estudiar cocina y hoy manejan la web A comer , especializada en cocina.

“Tenemos casi años 8 años, primero iniciamos como 'foodies' y avanzamos hasta llegar a ser cocineros y ahora tenemos una página especializada en gastronomía... Sí recomendamos platos y cuando no nos gusta conversamos con el cocinero, le damos nuestro punto de vista y planteamos la siguiente visita. Nunca ponemos comentarios negativos (en las redes)”, afirma Alexánder Quesquén.

Quesquén y Juan Carlos Nuñovero, marketing manager de Atrápalo.pe, advierte que si bien los 'foodies' han crecido existen muchas páginas falsas, por lo que se debe tener cuidado.

“Ha crecido mucho en estos dos últimos años, pero este 2018 han aparecido cuentas que compran seguidores. Eso es preocupante. Te das cuenta porque aparecen cuentas con seguidores de la India o árabes. Son falsos blogger. Acá en Perú hemos visto unas 10 cuentas. Es peligroso", denuncia Alexánder Quesquén, quien aconseja ver la calidad de las cuentas, los comentarios, fotos y videos.

RESPONSABILIDAD DE UN 'FOODIE'

Si bien un 'foodie' puede ser cualquiera de nosotros, hay que tener en claro que si quieres profesionalizar este hobby debes ser responsable y honesto con tus seguidores, así le dice a Perú21 el abogado Giorgio Schiappa-Pietra , abogado de profesión, quien maneja la cuenta Derecho a comer .

"Ser un 'foodie' implica una responsabilidad porque su función no solo es estar informado sino también educar a quien nos lee sobre la comida en sí misma, la cual es el centro de la experiencia. Es un trabajo serio y debes dar buenas referencias. Además, debes ser justo y objetivo en la crítica” , señala Giorgio Schiappa-Pietra.

Para Mariajosé Domenack de Sexy Food Perú , un 'foodie' debe ser "honesto y transparente. No soy crítica gastronómica, me enfoco en las experiencias por ejemplo para mí un almuerzo debe durar tres horas y tener sobre mesa. La responsabilidad de un ¡foodie' es estar en contacto con sus seguidores, responder de forma sincera, y seguir fiel a lo que le gusta y ser estricta en sus comentarios”.

Steph Pellny , de La Gastronauta , que se autodenomina como exploradora culinaria, añade que “la integridad” es un elemento básico. Así te inviten a un restaurante no te puedes sentir obligado a hablar bien del lugar, remarca.

“A mí no me pagan por recomendar un sitio, cuando me lo ofrecen digo que no, porque eso sería falso de mi parte. Solo si me gusta el producto lo publico (mi recomendación), sino el restaurante recibe un feedback para mejorar”. Esa es la posición de Steph, chef de profesión.

“Lo más importante que debe tener un blogger es integridad. A veces te llegan invitaciones, te dejas llevar por el momento y terminas recomendando lo que sea. Lo mejor es ser honesto contigo mismo y con la gente que te está siguiendo. Yo duermo con la conciencia tranquila y no me vendo por nada”, aclaró la también conductora del programa 'A dónde' del canal especializado en gastronomía 'A la cocina TV' de Claro TV.



Cada uno de nosotros lleva un 'foodie' dentro. Un buen paladar, las ganas de compartir experiencias, y un buen celular son claves para empezar. ¡Buen provecho!

LOS 'FOODIES' PERUANOS:

-‘ Los placeres culinarios ’ tiene más de 42 mil seguidores en Facebook y 3,856 en Instagram.

-‘ Gula entre dos ’ posee más de 18 mil seguidores en Facebook y 5,313 en Instagram.

-‘ K0cina ’ alberga a más de 14 mil seguidores en Facebook y 5 mil en Instagram

-‘ Lima la linda ’ registra más de 12 mil seguidores en Facebook y 3,082 en Instagram.

-‘ Lima à la carte ’ tiene 12 mil seguidores en Facebook y 13,800 mil en Instagram.

-A comer tiene 2 millones de seguidores en Facebook y 49 seguidores en Instagram.

-Derecho a comer tiene 10,500 seguidores en Facebook y casi 3 mil seguidores en Instagram.

-La gastronauta tiene más de 14 mil seguidores en Facebook y 13 mil en Instagram.

-Sexyfoodperu tiene 5 mil seguidores en Facebook y 3 mil en Instagram.

CARACTERÍSTICAS DEL BUEN 'FOODIE'

A partir de las entrevistas realizadas y del cruce de información con PR que manejan cuentas de restaurantes tenemos estas cualidades fundamentales;



- Ama comer, en un restaurante, mercado, feria gastronómica. Cualquier lugar puede ser bueno y ellos, y ellas están allí.

-Están en las redes sociales, sobre todo Instagram, Facebook y YouTube.

-No pueden empezar a comer sin fotografiar el plato y compartirlo en sus redes.

- Se dan el tiempo para armar rutas gastronómicas.,

-La curiosidad es clave: lo preguntan todo. No se conforman con poca información.

-Publican entre tres posts o cinco a la semana.

-Conversan con sus seguidores.

-Dejan un feedback a los restaurantes.

-No cobran por sus recomendaciones.