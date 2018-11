¡No más frizz! Cinco beneficios del botox reductor para tu cabellera

Aunque suene increíble tu salud se ve reflejada en el cuidado de tu cabello. Así es, todo entra por los ojos.

Tener una cabellera sana, limpia, brillosa y sin frizz, es el deseo de toda mujer, pero los tintes, el uso de las planchas o secadoras diariamente o peinarlo mojado, lo dañan con facilidad.

Sin embargo, en el mercado cada vez existen más tratamientos que ayudan a repararlo. Un ejemplo es el botox reductor. La experta en belleza Kelly Pérez, de Vanlé Salón, centro especializado en tratamiento de cabello, nos cuenta cuáles son sus beneficios.

"El botox reductor es una alternativa profunda y eficaz para lograr el objetivo de tener una melena saludable, pues Nutre, fortalece y rejuvenece la hebra capilar, dándole un aspecto más suave", dice Pérez.



1. El botox reductor no modifica la onda del cabello; por lo que no es considerado un tratamiento alisador, es decir lo hidrata pero no lo modifica. Es decir, si tu pelo es ondulado por naturaleza, lo seguirá siendo.

2. Hidrata desde la raíz hasta la punta. Sí, aunque parezca imposible, esta hidratación es capaz de devolverle la vitalidad a las puntas maltratadas por el exceso de la secadora.

3. Es ideal para aplicar en cabellos quebradizos o con mucho frizz, pues reestructura completamente cada hebra.

4. Es económico a diferencia de otros tratamientos, pues no es necesario comprar productos especiales, puedes continuar usando el mismo champú de siempre.