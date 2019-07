Fiestas Patrias: Seis experiencias que podrás disfrutar durante los feriados

Las Fiestas Patrias están a la vuelta de la esquina y, con estas, llegan los días de descanso más esperados del año. Esta es la ocasión perfecta para recargar energías y darnos un momento para disfrutar de nuevas experiencias y conocer nuevos lugares.

Si aún no has hecho planes o todavía no sabes qué hacer, la empresa de regalos Bigbox te recomienda algunas opciones novedosas y exclusivas en base a lo que más te guste y la compañía que tendrás.

1. Vichayito. A todos nos cae bien escapar un momento de la ciudad a un lugar tranquilo donde respirar paz y qué mejor si podemos disfrutar de un rato de sol.



Los fines de semana largos son la oportunidad perfecta, por lo que si eres de los que desea escapar de la rutina a pocas horas de Lima, puedes encontrar la solución perfecta en el balneario de Vichayito.

2. Escapada romántica. Si eres de los que están buscando aprovechar este descanso para salir de la rutina, pero quieres quedarte en Lima, una buena opción es armar maletas y disfrutar de una noche en pareja en algunos de los mejores hoteles de la ciudad para relajarte y olvidar los problemas.



BTH, Hotel B, SwissHotel y el Westin son tiene excelentes propuestas en cuanto a servicio y comodidad.

3. Centro de flotación. Muchos quieren tomarse un momento de los días libres para relajarse al máximo y desconectarse del estrés. Una opción original para ello es el Centros de Flotación.



En este lugar te desconectarás del mundo exterior y reencontrarás, a través de unos merecidos cuidados de primera. Es una experiencia inolvidable y muy relajante.

4. Escape extremo. ¿Eres de los que les gusta el entretenimiento? Una opción innovadora e interactiva son los cuartos de escape, en los que juegas entre amigos a descubrir un enigma. Los jugadores se convierten en detectives, y deberán resolver un misterio desactivando bombas, salvando rehenes, descifrando un asesinato, entre otros.



Enigmatik es una experiencia cargada de adrenalina que pone a prueba nuestro ingenio.

5. Organiza tu propio picnic. Si eres de los que gustan de escapadas románticas que rompan la rutina y has decidido que te quedarás en la ciudad, puedes optar por un picnic personalizado.



Con Picnic Your Life podrás vivir una experiencia novedosa que incluye toda la logística del armado y desarmado, el paquete gastronómico y una personalización romántica en base a tus gustos y los de tu acompañante.

6. Cocina profesional. Si quieres una experiencia de alta gastronomía en la ciudad, puedes encontrar en Lima algunos de los mejores restaurantes del continente y vivir una experiencia memorable.



Mayta, de Jaime Pesaque, Matria de Arlett y Eulert, Ámaz de Pedro Miguel Schiaffino son algunas opciones dentro de las que puedes escoger.