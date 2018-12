Fiestas Navideñas: once mitos sobre tomar alcohol que debes conocer

Falta poco para las fiestas navideñas y Año Nuevo. A puertas de las festividades, muchos aprovechan para celebrar al máximo y el consumo de bebidas alcohólicas suele aumentar.

Diageo, empresa líder mundial en bebidas alcohólicas como Johnnie Walker, Zacapa, Baileys, entre otras, dio a conocer los once mitos más comunes sobre tomar alcohol.

MITOS SOBRE EL CONSUMO DE ALCOHOL

Mito 1: Si tomo poco ¿Puedo manejar?

No se debe consumir alcohol cuando se va a conducir, beber y conducir son dos cosas incompatibles. El alcohol puede generar alteraciones de las funciones sensoriales, como el sentido de la visión, además de la atención y disfunción en la percepción. Este efecto es capaz de producir problemas de

reconocimiento en las señales viales y de tránsito. Asimismo, puede causar un deterioro en las capacidades psicomotrices del individuo, como la falta de coordinación motora del cuerpo y su equilibrio. Por eso, evita accidentes y recuerda que si vas a beber, debes entregar las llaves.

Mito 2: Si mezclo ¿La resaca es peor al día siguiente?

Se suele asociar la resaca a la mezcla de bebidas, cuando en realidad inciden, además del exceso de alcohol, otros factores, tales como peso, sexo, estado de ánimo, bioquímica del organismo o incluso, hora del día. Todos los cuerpos reaccionan distinto ante el alcohol, es más, una misma persona podría reaccionar distinto en días diferentes. La resaca es un efecto de corto plazo producido por el consumo excesivo de alcohol. Dentro de sus síntomas pueden incluir dolor de cabeza, náuseas, sequedad en boca y cansancio. Una de sus mayores causas es la deshidratación, por lo que intenta beber agua mientras consumes bebidas con alcohol y antes de irte a dormir. No obstante, recuerda que la mejor manera para evadir la resaca es bebiendo de manera responsable.

Mito 3: ¿Un trago fuerte me emborracha más que uno suave?

El alcohol es alcohol, en cualquiera de sus formas y origen. La relación volumen/graduación alcohólica es lo que realmente causa el efecto de emborrachamiento. Mientras más alcohol se bebe, más se emborrachará un individuo. Una bebida fuerte produce el mismo efecto que una suave si se bebe en la misma cantidad. Bebidas como vodka, tequila, ron o whisky contienen aproximadamente la misma cantidad de alcohol por mililitros.

Mito 4: ¿Para no tener resaca ni emborracharse hay que evitar mezclar destilados con fermentados?

La alcoholemia es la cantidad de alcohol que circula en la sangre luego de la ingesta, sin importar su sabor, olor, color o mezcla. Se cree que la alternación de tragos es lo que emborracha, cuando en realidad lo que sucede es que se suele beber más rápido, aumentando así el porcentaje de alcohol en el organismo.

Mito 5: ¿Si como alimentos altos en grasas podré beber más alcohol?

Consumir alimentos con altos índices de grasa únicamente hará más lento el proceso de absorción del alcohol. Si la cantidad ingerida es alta, afectará de igual manera al organismo. Por lo tanto no es recomendable beber más alcohol de lo normal simplemente por estar con el estómago lleno. No obstante, el hecho de que tu organismo lo absorba más pausadamente retrasará su efecto. Cuando se está con el estómago vacío es más probable de que el alcohol ingrese a tu torrente sanguíneo de forma más directa, por lo que procura alimentarte antes de beber. Si planeas beber durante un periodo de tiempo sin comer algo, te recomendamos consumir snacks balanceados en proteínas, carbohidratos y grasas. Ésta es una manera muy buena de reducir el impacto del alcohol en tu sangre. Recuerda nuevamente, que esto no significa de que puedes tomar más.

Mito 6: ¿Podré dejar de lado los efectos del alcohol más rápidamente bebiendo café?

Al beber café, probablemente te sentirás más despierto, no obstante la cantidad de alcohol que se encuentre en tu organismo será la misma.

Mito 7: ¿Si mezclo alcohol con bebidas energéticas podré beber por más tiempo?

No se recomienda mezclar alcohol con bebidas energéticas, ya que esta combinación es dañina para la salud. Además, al igual que el café, las bebidas energéticas solamente te ayudarán a sentirte más

despierto, pero no eliminarán el alcohol ingerido.

Mito 8: Si estoy tomando medicamentos y estos no me afectan en gran medida ¿podré beber todo lo que quiera?

Mezclar alcohol con medicamentos no es recomendable. Frente a ciertos tipos de medicamentos, las

bebidas alcohólicas pueden aumentar o anular sus efectos.

Mito 9: Al consumir sustancias ilícitas con alcohol ¿su efecto se ve aumentado?

Mezclar alcohol con drogas puede ser extremadamente peligroso y puede afectar al organismo de forma impredecible. Beber y consumir drogas ilícitas no es recomendable bajo ningún contexto.

Mito 10: ¿Puedo beber todo el alcohol que quiera si después de tomar pasaré sus efectos durmiendo?

Toma como mínimo una hora de sueño eliminar una unidad estándar de alcohol del organismo. Por más que duermas por mucho tiempo tras ingerir grandes cantidades de alcohol, lo más probable es que despiertes aún con alcohol en tu sistema.

Mito 11: ¿El alcohol aumenta mi rendimiento sexual?

Quizás te sientas con mayor confianza, pero la verdad es que disminuye tu rendimiento sexual. Teniendo en cuenta la relevancia de mitos, es muy importante también la auto-regulación del consumo, ya que cada persona puede verse afectada de diversas maneras frente a la ingesta de alcohol.